Avevano chiamato l'elettricista per farsi riparare il forno, ma mai avrebbero pensato che il problema del guasto fosse un ospite terrificante oltre che indesiderato. Un grosso serpente bruno orientale (Pseudonaja textilis) trovato in una casa a Lonsdale, nell’Australia Meridionale. L’uomo ha chiamato un esperto per la cattura di rettili che, come si vede in questo filmato, ha recuperato l’intruso.