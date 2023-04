Fiumicino, bambino di 9 anni sfugge a un rapimento. Ricerche in corso di un cinquantenne

Ha fermato la macchina davanti a una villetta in via Arsia, a Fiumicino, e, dopo essersi intrufolato nel giardino, ha afferrato un bimbo di 9 anni portandolo fuori per caricarlo in auto. È successo ieri alle 10 del mattino. Il piccolo ha avuto la prontezza di reagire, prendendo a calci l'uomo e riuscendo a rientrare in casa da dove nel frattempo la mamma era uscita a cercarlo. L'uomo, sui 50 anni, è riuscito a fuggire ed è ora ricercato dai poliziotti intervenuti sul posto.

Le polemiche

Il fenomeno dei sequestri

Decine i commenti, soprattutto di genitori preoccupati, sui gruppi social della città, già scossa dall'episodio che ha visto venerdì mattina l'incendio di una vela elettorale di un candidato della Lega e che ha messo a rischio le abitazioni vicine. Molti chiedono più sicurezza ed un incremento delle forze dell'ordine nella città, che ha un vasto territorio, tra i più estesi d'Italia. Ed ancora commentando l'episodio: «», oppure «». Ed ancora una mamma: «Sono scioccata, è avvenuto proprio nella zona dove abito» o «Ci vogliono più controlli anche davanti alle scuole».

Secondo i dati della Polizia, nei primi 6 mesi del 2022 sono scomparsi oltre 6300 minori. Ci sono 35 denunce al giorno. Secondo i dati della Direzione centrale della Polizia criminale riguardanti i primi sei mesi dell'anno sono scomparsi 6.312 fra bambini e ragazzi, di questi il 70% sono stranieri e il restante 30% italiani. Di questi 2.751 sono stati ritrovati. Fra i bambini scomparsi ci sono anche quelli portati all'estero da uno dei genitori. Dei 1.314 bambini che dal 2010 sono stati portati all’estero da un genitore, solo un terzo circa ha fatto ritorno in Italia.

Il 116000 è un servizio gratuito di segnalazione dei casi di scomparsa di bambini e adolescenti minorenni, riferiti al territorio nazionale, gestito in Italia dal ministero dell'Interno tramite l'associazione Telefono Azzurro.

Sembra scomparso ormai dai anni invece il fenomeno dei sequestri di persona per ottenere un riscatto. Tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta vennero rapite 489 persone. Calabria e Sardegna erano i luoghi in cui più spesso bande criminali tenevano i rapiti. I rapimenti erano organizzati con sempre più di una persona a prelevare la persona che finiva in prigionia.