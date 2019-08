Fitto: «Un governo Pd-M5s? Sarebbe solo un accordo sulle poltrone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È il buonsenso che suggerisce il ritorno alle urne»: per l’onorevole Raffaele Fitto, europarlamentare eletto con Fratelli d’Italia nel giugno scorso, non ci sono alternative, perché «il governo giallo-rosso è un obbrobrio antidemocratico che va scongiurato”. Per questo motivo lo stesso Fitto ieri mattina ha partecipato a Otranto a una raccolta di firme, avviata su tutto il territorio nazionale da Fratelli d’Italia, per chiedere di tornare subito al voto.«La democrazia vuole che sia il popolo sovrano a scegliere da chi vuole essere governato. Quello tra M5s e Pd sarebbe un accordo senza prospettive, che servirebbe a salvare solo le poltrone di alcuni parlamentari».«Dal mio punto di vista sarebbe una scelta sbagliata e davvero contro il buonsenso. Perché una riedizione del vecchio governo farebbe riemergere immediatamente le contraddizioni. L’Italia di tutto ha bisogno, fuorché di tatticismi, perché bisogna affrontare e risolvere i problemi gravi che sono all’ordine del giorno nel più breve tempo possibile».«C’è tempo per compiere le scelte di cui l’Italia ha bisogno. Si può votare e avere al governo un centrodestra forte e coeso, che si intesti una finanziaria che eviti l’aumento dell’Iva, diminuisca le tasse, prepari le condizioni per la crescita e agevoli chi crea lavoro. È paradossale che sia il Pd a voler costituire un governo per sterilizzare le clausole di salvaguardia e bloccare l’aumento dell’Iva, dopo che è stato proprio il Pd a inventarsi quelle clausole».«Penso che il centrodestra debba essere coeso per far sentire la sua voce chiara e forte in Europa, contro un asse franco-tedesco che sta tornando prepotentemente e sempre più forte sotto la guida della presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Si tratta di un asse molto pericoloso che non va sottovalutato».«Prima pensiamo alle Politiche, poi al resto. Mi auguro che il centrodestra possa mostrare il massimo di compattezza in Puglia, superando tutti gli equivoci, per costruire un’alternativa vincente a Emiliano che in questi anni ha provocato gravi danni».«Io sono pronto a sostenere e a essere al fianco del candidato che sarà scelto dal centrodestra unito».