Decreto Sostegno, fisco: Certificazione unica e 730, slittano i tempi. Ecco come cambia il calendario fiscale

C'è più tempo per gli adempimenti fiscali di rito, dall'invio della Certificazione unica all’Agenzia delle entrate e anche quello di consegna della documentazione ai contribuenti. Più tempo dunque anche per il 730 precompilato, mentre per la dichirazione dei redditi sembra al momento confermato l'appuntamento di settembre. La conferma delle nuove tappe del calendario fiscale è arrivata, come nelle attese, dal Decreto Sostegni. Anche per la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati