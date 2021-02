Firenze, festa alcolica tra studenti, Federico precipita dal quarto piano e muore: aveva 21 anni

E' precipitato dal quarto piano morendo sul colpo: la vittima è Federico Schiraldi, 21enne studente universitario italiano del Polimoda, originario di Monza. È successo la notte scorsa, intorno alle ore 3.00, nel centro di Firenze, in via di Porta Rossa 6. Il giovane si trovava presso un appartamento dove abitavano altri studenti. La casa è stata posta sotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a verificare la dinamica dei fatti da parte dei carabinieri della compagnia con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dell'Arma.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, dagli accertamenti svolti fino a ora sarebbe escluso il coinvolgimento di altre persone nella caduta dello studente. Il 21enne, sempre in base a quanto spiegato, è caduto da una finestra, precipitando in una corte interna. Si trovava a casa di amici per passare una serata insieme con loro. Nella casa i carabinieri avrebbero trovato numerose bottiglie di alcolici, probabilmente consumati dai giovani nel corso della serata. La notte scorsa è intervenuto sul posto anche il pm di turno, Giuseppe Ledda, che ha disposto l'autopsia sul corpo dello studente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la notte scorsa nell'appartamento c'erano sette giovani studenti universitari di varie nazionalità. Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, Federico aveva bevuto alcolici ed era stato accompagnato a letto dagli amici che poi, Intorno alle 3, si sono accorti della sua assenza e hanno notato la finestra della camera aperta. Così hanno dato l'allarme, prima al 118 e poi ai carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella del suicidio. In mattinata sono arrivati a Firenze la madre e lo zio del 21enne.

