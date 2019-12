Dj Fabo, Marco Cappato assolto. «Il fatto non sussiste». Applausi nell'aula del tribunale

Un dramma durante un processo già doloroso, quello per la morte di Dj Fabo. Imputato per aiuto al suicidio è Marco Cappato, presente in aula. Mentre sta parlando il suo avvocato, il giudice chiede cinque minuti di pausa. Cappato esce, parla al telefono e piange: la madre, da qualche giorno ricoverata in ospedale, è morta. La moglie lo abbraccia, gli amici gli stringono le spalle e lui con rossi rientra in aula.

Assoluzione. Dopo una decina di minuti il processo riprende, in un clima di gelo e dolore. Alla fine la corte d'Assiste di Milano ha assolto Marco Cappato con la formula "perché il fatto non sussiste". L'esponente dei radicali era imputato per aiuto al suicidio per la vicenda di dj Fabo. Applausi, in aula, dopo la lettura della sentenza.

Fidanzata Dj Fabo: oggi avrebbe festeggiato. «Quello che posso dire è che Fabiano oggi, insieme a me, avrebbe festeggiato perché è una battaglia in cui credeva fin dall'inizio. È una battaglia per la libertà di tutti». Lo ha detto Valeria Imbrugno, la fidanzata di Fabiano Antoniani, dopo la sentenza di assoluzione di Marco Cappato dall'accusa di aiuto al suicidio per aver aiutato dj Fabo a morire in Svizzera nel 2017.

Avvocato Cappato: ora legge Parlamento. «La strada che abbiamo intrapreso era giusta fin dall'inizio, grazie a Fabiano la Corte Costituzionale è intervenuta e oggi è arrivata l'assoluzione per Marco Cappato. Ci aspettiamo dal Parlamento una legge, il nostro lavoro continuerà fino a quando in Italia non saremo liberi fino alla fine». Così Filomena Gallo, legale e segretario dell'associazione Luca Coscioni commenta la sentenza emessa dai giudici di Milano su dj Fabo.



