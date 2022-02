La finale di Champions League si giocherà a Parigi, adesso è ufficiale. Questa mattina si è tenuta la riunione straordinaria, nella quale si è deciso di togliere l'evento alla Russia e spostarlo in Europa in sostegno all'Ucraina. La partita si sarebbe dovuta a giocare a San Pietroburgo, ma gli ultimi eventi legati alla guerra hanno spinto i vertici dell'Uefa a cambiare. Il Cremlino ha risposto con una nota: «Lo spostamento della sede della finale è una vergogna».