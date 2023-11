Filippo Turetta in carcere a Verona, la direttrice: «È normale e tranquillo». Andrà in un reparto “protetto”

Filippo Turetta è stato prelevato ben prima dell'alba di oggi - 25 novembre - per sfrecciare nel cuore della Germania sino a Francoforte e tornare con un volo militare in Italia, dove la Giustizia italiana lo aspetta per chiedergli conto delle coltellate che hanno martoriato e ucciso Giulia Cecchettin.

