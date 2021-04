Buckingham Palace ha diffuso il programma con il quale questo pomeriggio, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor si svolgeranno i funerali del principe Filippo.

La diretta

16.25 «Siamo qui per dare l'ultimo saluto a un servo dei servi di Dio». Con queste parole David Connor, rettore della cappella di St George e del Castello di Windsor e concelebrante dei funerali del principe consorte Filippo, ha aperto oggi il rito religioso delle esequie, evidenziando «lo spirito di servizio» del duca nei confronti del Regno Unito, del Commonwealth, della corona e «della Regina», ma anche sottolineandone «la fede». Poche parole di omaggio, in una cerimonia che non prevede - per volontà dello scomparso - un vero e proprio elogio funebre né un sermone tradizionale, alle cui lunghezze Filippo era notoriamente insofferente.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Principe Filippo, i funerali nel castello di Windsor ROYAL FAMILY Filippo, il tenero ricordo della regina nel giorno del funerale:... VIDEO Funerali Principe Filippo, la Land Rover verde arriva a Windsor LONDRA Principe Filippo, oggi i funerali: William senza la divisa per non... LONDRA Meghan Markle, “accordi privati” per seguire il funerale... LE INDISCREZIONI Filippo, al funerale William e Harry saranno tenuti separati:... LE RIVELAZIONI Principe Filippo, quando scriveva a Diana: «Non riesco a... GRAN BRETAGNA Filippo, domani i funerali: ecco chi è l'unico italiano... GRAN BRETAGNA Filippo, la regina Elisabetta: «È stato semplicemente la... LONDRA Principe Filippo, il funerale in forma privata: ammessi solo 30... MEGHAN Meghan Markle si prepara a rispondere per vie legali a Piers Morgan IL RITRATTO Morto Filippo, il principe gaffeur che dietro le quinte decideva il... LONDRA Filippo, ai funerali un "paciere" tra William e Harry: ecco...

16.12 Inizia l'omelia dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Il principe Filippo gli aveva raccomandato di "non farla troppo lunga".

16.02 I 30 membri della famiglia reale ammessi alla cerimonia, uno dei quali deve ringraziare il primo ministro Boris Johnson che ha rinunciato per lasciare un posto libero, hanno raggiunto i loro posti nella cappella. Fra gli inni che vengono cantati, tutti scelti dal Principe, spiccano quelli cari alla tradizione della preghiera del marinaio britannico - a ricordare i trascorsi da veterano della Royal Navy e della Seconda Guerra Mondiale del duca - e quelli che riecheggiano la tradizione ortodossa delle Chiese greca e russa, in memoria del Paese d'origine di Filippo (nato Filippos nella famiglia reale della Grecia e cresciuto in Gran Bretagna da esule e rifugiato) nonché dei legami di sangue che lo univano alla Russia zarista, oltre che all'aristocrazia danese e tedesca. Dopo un ultimo canto eseguito da un coro ristretto di cantori scende il silenzio nel maestoso edificio tardogotico.

16 In tutto il Regno unito si osserva un minuto di silenzio. Brevissimo trambusto nei pressi del Castello quando proprio in questo frangente una donna in topless sbraita per qualche secondo fino a quando tre poliziotti la portano via.

15.51 La regina Elisabetta entra per prima, da un ingresso laterale foderato da teli di plastica trasparente, nella Cappella di San Giorgio dove è arrivata a bordo di una Bentley. E' nera anche la mascherina anticovid e cammina molto lentamente, curva sotto il peso degli anni e del dolore.

15.40 Inizia il breve corteo funebre aperto dalla Land Rover con la bara: come annunciato i maschi della famiglia reale sono in borghese in tight e Peter Phillips cammina in mezzo ai cugini, i principi William e Harry.

15.25 E' arrivata al castello la Land Rover pick up verde militare, e non verde salvia (Belize Green) come i modelli base dei Defender, modificata dallo stesso Filippo proprio per trasportare la sua bara. Un vezzo che aveva preso molto il principe che ci ha "lavorato" dal 2003 fino al 2018 dettando alla casa madre, purtroppo da tempo non più in mani britanniche, le varie modifiche.

15.20 Le unità delle rappresentanze militari hanno iniziato a schierarsi nel cortile superiore, il cosiddetto Quadrangolo, del Castello di Windsor, per i funerali del principe Filippo. Si tratta di oltre 730 militari in rappresentanza di tutte le forze armate britanniche, che saranno presenti lungo il percorso e durante la processione funebre. Sono presenti 507 militari dell'Esercito, 96 dei Royal Marines, 89 dell'Aeronautica e 42 della Royal Navy, la forza armata nella quale Filippo prestò servizio tra il 1939 e il 1951.

15.15 Il principe William e la moglie Kate Middleton sono arrivati in auto al castello di Windsor, indossano la mascherina. Kate ha una collana di perle appartenuta a Lady D che la sfoggiò nel 1982. Il papà di William, il principe Carlo, era arrivato pochi minuti primi con la principessa Camilla. La duchessa di Cambridge, in nero, porta un cappello con una veletta e un collier di perle appartenuto a Lady Diana. Tutti i 30 partecipanti alla cerimonia funebre nella cappella di St. George indosseranno la mascherina e saranno distanziati. Tranne la regina Elisabetta, che siederà da sola, gli altri saranno vicini alla propria famiglia.

L'attesa

Entro le 15.15 (ora italiana) nel cortile superiore, il Quadrangolo, si schiereranno la Household Cavalry e le Foot Guards, insieme ad altre rappresentanze di unità militari che avevano un legame con il duca di Edimburgo. A partire dalle 15.20, i membri della famiglia reale e della famiglia di Filippo che non prenderanno parte alla processione percorreranno in auto il breve tragitto che separa il castello dalla Cappella di San Giorgio. Alle 15.40 le bande militari presenti sul Quadrangolo smetteranno di suonare e il feretro verrà posto sulla Land Rover utilizzata per la processione. I membri della famiglia reale che prenderanno parte alla processione lasceranno l'entrata ufficiale degli appartamenti di stato e prenderanno posto dietro al feretro. Il principe Carlo e altri membri della famiglia reale seguiranno la Land Rover a piedi. William e Harry cammineranno nella stessa fila, ma separati dal primo cugino Peter Philips. La regina, accompagnata da una dama di compagnia, si recherà alla cappella in una Bentley. I membri della Royal Family intanto stanno giungendo al Castello di Windsor per prendere parte ai funerali del principe Filippo. Tra gli altri, è stato notato l'arrivo del principe William e della moglie Kate e del principe Carlo.

Filippo, domani i funerali: ecco chi è l'unico italiano (aristocratico) presente

Filippo, al funerale William e Harry saranno tenuti separati: «Lo ha deciso la regina»

Principe Filippo, quando scriveva a Diana: «Non riesco a concepire un uomo sano di mente capace di tradirti»

Alle 15.45 avrà inizio la processione, guidata dalla banda delle Grenadier Guards. I membri della royal family e lo staff reale seguiranno la Land Rover sulla quale sarò posto il feretro di Filippo, mentre la regina chiuderà il corteo a bordo di una Bentley di stato. Alle 15.53 è previsto l'arrivo della Land Rover davanti alla scalinata occidentale della Cappella di San Giorgio, dove ad attendere il feretro di Filippo ci sarà una guardia d'onore e la banda del Rifles Regiment, che suonerà l'inno nazionale. Il feretro, avvolto nello stendardo del duca di Edimburgo, con sopra una corona di fiori, il berretto della Marina e una sciabola sarà accolto dall'arciprete di Windsor e dall'arcivescovo di Canterbury per la cerimonia funebre. Alle 16, in tutta la nazione verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del principe Filippo e avrà inizio la funzione religiosa. La diretta tv in Italia è prevista sia sulla Rai, su Mediaset sia su SkyTg24. Saranno oltre 730, in rappresentanza di tutte le forze armate britanniche, i militari impegnati.