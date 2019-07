Giornata di mare - con strascichi polemici sul fronte politico - per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini . Quella che doveva essere una pausa all'insegna del relax familiare sulla spiaggia romagnola di Milano Marittima , da tempo 'buen retiro' del segretario del Carroccio, si è trasformata in una occasione di polemica, da parte del mondo politico, per le immagini girate da un videomaker di Repubblica che mostrano il figlio del vicepremier salire a bordo di una moto d'acqua della Polizia insieme ad un agente a e fare un giro sulle onde dell'Adriatico. Scene che hanno spinto la Questura di Ravenna ad avviare accertamenti per verificare l'eventuale uso improprio di un mezzo della Polizia; scatenato il fuoco di fila delle opposizioni e la reazione dello stesso Salvini che difende l'operato degli agenti. «Mio figlio sulla moto d'acqua della Polizia? Errore mio da papà - ammette il vicepremier - nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese». Parole, pronunciate a sera, dopo un pomeriggio sulla sabbia del Papeete Beach affollato di giovani e con gli uomini delle forze dell'ordine a chiedere, con discrezione, il rispetto della giornata di riposo in famiglia per il responsabile del Viminale.

Parole, quelle pronunciate da Salvini, che arrivano a rintuzzare gli attacchi lanciati dai suoi avversari . «I mezzi della Polizia - scrive su Twitter, Emanuele Fiano, presidente del gruppo Pd alla Camera - servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il Ministro con rischi per loro e per il ragazzo» mentre sempre dal Pd, Giuditta Pini, taglia corto: un giocattolo. Ecco come tratta le forze dell'ordine Matteo Salvini, il Ministro dell'Interno. Prima usa le divise di Carabinieri e Polizia come fossero maglie della salute, in barba alla legge, e adesso questo«. E se la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli assicura »la nostra solidarietà alla Polizia italiana, di cui siamo orgogliosi, messa ancora una volta in imbarazzo da Salvini, un ministro incompetente e arrogante«, la collega di partito, Alessia Morani chiama in causa anche il Movimento 5 stelle: »se invece del figlio di Salvini si fosse trattato di un politico del Pd - spiega - è sicuro che i 5 Stelle avrebbero fatto il diavolo a quattro« mentre da Più Europa, il vicesegretario, Piercamillo Falasca, a carico di Salvini, »tra i tanti danni finora compiuti, c'è la beffa della moto d'acqua della Polizia usata per divertimento dal figlio in vacanza a Milano Marittima. Dopo il Trota - conclude - continua la saga dei figli dei segretari della Lega che imbarazzano l'Italia«.

