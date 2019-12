Litiga con il fidanzato, lui la picchia e le incide il nome sulla fronte: si conoscevano da 3 settimane

Ultimo aggiornamento: 18:00

a e podi lei. Jackub Jackson Hildreth,è stato arrestato venerdì dalla polizia per il brutale assalto contro la 22enne Catalina Mireles. Il ragazzo, di Sant'Antonio, aveva conosciuto la sua compagna da qualche settimana attraverso Facebook e pare sia andato in escandescenza dopo una lite.I due hanno iniziato a discutere circa la loro relazione, a quel punto il 19enne ha chiuso la ragazza dentro un armadio per capire cosa fare, come racconta la stessa vittima al Daily Mail. I due si conoscevano da appena 3 settimane, erano entrati in contatto tramite Facebook, poi un giorno è nata una discussione e il 19enne ha inziato a picchiarla. La ragazza ha raccontato di essere stata colpita in faccia più volte fino a perdere i sensi.Jackub Jackson Hildreth le ha prima rotto la mandibola e poi le ha inciso il suo nome sulla fronte. Il 19enne è scappato poi da casa e quando i poliziotti sono arrivati sul posto non lo hanno trovato. La 22enne ha raccontato cosa era successo e il suo ex è finito in carcere. Ora è scioccata per la violenza subita e ha deciso di raccontare la sua storia per allertare tutti e invitare le persone ad essere molto prudenti quando si conosce qualcuno attraverso il web.