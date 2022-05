Mamme equilibriste tra casa e lavoro, in Italia il 42,6% tra i 25 e i 54 non è occupata. Il rapporto

Arriva la Festa della Mamma, ma - dati alla mano - sul fronte lavoro per le madri italiane c'è ben poco da stare contente. Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupata e il 39,2% con 2 o più figli minori è in contratto part-time. Solo poco più di 1 contratto a tempo indeterminato su 10 attivato è a favore delle donne nel primo semestre 2021. Nel solo 2020 sono state più di 30mila le donne con figli che hanno rassegnato le dimissioni.

Per il settimo anno consecutivo, Save The Children diffonde il rapporto «Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022» con i valori delle regioni italiane dove essere madri è più o meno semplice, con il Nord in cima e il Sud, seppure in basso nella classifica, ma in ripresa nei servizi alla prima infanzia. 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non è occupata. È un «quadro critico» quello che emerge dalla ricerca che riguarda circa 6 milioni di madri «equilibriste» che si dividono tra vita familiare e lavorativa, spesso senza supporto e con un carico di cura, aggravato dalla pandemia. Anche la lieve ripresa economica dello scorso anno è stata caratterizzata «da ingiustizie di genere»: delle 267.775 trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato del primo semestre 2021, solo il 38% riguarda donne.

Il 42,6% delle donne con figli nella fascia d'età 25-54 risulta non occupata, con uno divario rispetto agli uomini di più di 30 punti percentuali. Le province autonome di Bolzano e Trento mantengono da varie edizioni, rispettivamente, la prima e la seconda posizione. Dietro le prime due, seguono l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia, la Toscana e la Valle d'Aosta. Al contrario, le regioni del Mezzogiorno (assieme al Lazio) si posizionano tutte al di sotto del valore di riferimento (pari a 100), evidenziando come sia più difficile per le mamme vivere in alcune di queste. Basilicata (19ø posto), Calabria (20ø posto), Campania (21ø posto) e Sicilia (17ø posto) si avvicendano da anni nelle ultime posizioni. Quest'anno c'è anche la Puglia (18ø posto).