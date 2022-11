Nessun invitato va alla festa di 3 anni della bimba, la madre pubblica la foto della piccola che mangia la pizza da sola (e fa il boom di visualizzazioni)

Nessuno si è presentato. Eppure per i 3 anni della piccola Avery la mamma aveva preparato una festa di compleanno coi fiocchi. Buffet con tanto di pizza e torta a tema "Frozen", il personaggio amato dalla bimba, location imbandita per la grande occasione. Ma dei 27 invitati, nessuno si è presentato. Lasciando la piccola da sola ad attendere inutilmente.

LA FESTA A CUI TUTTI DANNO BUCA

Una giornata da dimenticare per Every, ma che non è andata giù nemmeno alla madre. Così Breanna Strong, 27 anni, ha postato una clip straziante su TikTok per raccontare la storia. Accumulando 3 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti e messaggi di conforto. «Abbiamo invitato 27 bambini alla terza festa di compleanno di Avery - ha scritto Strong nel video - Nessuna delle sue amiche si è presentata».

Nella clip viene mostrata Avery che mangia una fetta di pizza seduta da sola a un tavolo, mentre la mamma getta una scatola di torta nella spazzatura. «Denaro e tempo sprecati», è la didascalia della clip. «Così si spezza il cuore di mia mamma», si legge ancora.