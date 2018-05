Fermo, lite in casa finisce in tragedia: uccide la moglie con 2 colpi di fucile

L'uomo si chiama Giuseppe Valentini l'uomo, 75 anni. Ha ucciso la moglie, Silvana Marchionni, con due colpi, esplosi al petto e al volto con un fucile da caccia. Teatro della tragedia un'abitazione isolata in campagna fuori del popoloso quartiere La Corva di Porto Sant'Elpidio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta la polizia, ci sono anche la Croce Verde e un'automedica del 118.



Il primo ad intervenire, dopo avere sentito i colpi, è stato il figlio della coppia, che abita nella palazzina a fianco. Si è levata in volo anche un'eliambulanza, il cui intervento però è stato inutile dato che la 75enne è morta sul colpo. Al momento non risulta che tra marito e moglie ci fossero screzi particolari.

Un altro femminicidio. A meno di 24 ore dalla tragedia di Francavilla al Mare, dove un uomo ha ucciso moglie e figlia prima di suicidarsi.Stavolta è successo a Fermo. Al termine di un diverbio in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l'ha uccisa. È accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Sul fatto indagano i carabinieri.