Federico Fashion Style apre a La Rinascente di Roma. Valeria Marini e Tina Cipollari tra i Vip. Inaugurato oggi pomeriggio il nuovo flagship store tra distanza di sicerezza, mascherine di protezione etanto tantissimo glamour. Uno degli hairstylist più famosi e amati dai Vip, ma anche dalla gente comune che lo segue con successo da diverse stagioni su Real Time.

C'è il nero, l'oro e una cascata di diamanti, il nuovo flagship store di Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, non delude e rispecchia in pieno la personalità eccentrica e magnetica di uno degli hairstylist più conosciuti e apprezzati in Italia. Con oltre dieci anni di carriera alle spalle, Federico che è partito con un piccolo salone ad Anzio, si è fatto spazio nel mondo dello spettacolo con lo show "Il Salone delle Meraviglie" che lo ha fatto amare dal pubblico. «Nel mio nuovo salone - ha raccontato - ritroverete le mie tecniche cult, come i palloncini all'elio, e le maschere al cioccolato, ma anche tante nuovissime sorprese che vi svelerò a breve».

Sempre circondato da bellissime clienti, e dopo aver aperto diversi saloni Federico approda anche a La Rinascente di Roma. In coda per salutarlo e per rispettare le misure di sicurezza tanti fan, ma anche vip e clienti del suo salone storico di Anzio. A salutare Federico, super abbrozzato, impeccabile in in total white, Tina Cipollari e Gianni Sperti direttamente da Uomini e Donne e dalla sua amatissima Valerina Marini. La bionda stellare è arrivata accompaganta dal suo inseparabile fidanzato, Gianluigi Martino, con il suo consueto ritardo e con la mascherina tricolore, ma si è fatta subito perdonare concedendosi ai fotografi e ai fan con grande gentilezza e da vera diva. tra lei è federco c'è un rapporto di amicizia davvero profondo: «Sono stata la madrina di Sophie Maelle ( la figlia che federico ha avuto dalla compagna Letizia), da subito ho riconosciuto il suo talento e si merita tutto il successo del mondo». I nuovi episodi inediti de "Il Salone delle Meraviglie: La riapertura", che racconteranno il post lockdown andranno in onda come sempre su Real Time a partire dal 16 giugno.

Ultimo aggiornamento: 11 Giugno, 09:04

