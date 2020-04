Fase 2, dal 4 maggio via libera alle passeggiate: ma a distanza. Ecco tutte le regole dal 4 maggio

Fase 2 con passeggiate e uscite con i figli, cosa sarà possibile fare dal 4 maggio prossimo? In effetti sarà possibile passeggiare anche non «in prossimità della propria abitazione» come accade adesso e anche se non si hanno motivi che hanno giustificato le uscite sino ad ora, come portare il cane a spasso o fare la spesa. Se si cammina accanto a un proprio familiare non c’è bisogno di mantenere la distanza di un metro.



Ultimo aggiornamento: 17:47

