Fabio Fazio attacca Matteo Salvini: «Incredibile non succeda niente dopo la puntata di Report di ieri»

«Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incredibile la storia che racconta. Incredibile che non succeda niente di conseguenza. Guardatela, cercatela se non l'avete vista! Sigfrido Ranucci è stato bravissimo. Report è una trasmissione fondamentale, ma la storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose». Lo scrive in un tweet Fabio Fazio. Il riferimento, sebbene Fazio non citi in nessun modo alcun contenuto della puntata di ieri, è all'inchiesta di report su Moscopoli, sui rapporti internazionali tra la Lega e la Russia e tra la Lega e l'estrema destra religiosa americana.

Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ringrazio Fabio Fazio per la stima. Un apprezzamento che fa particolarmente piacere, fatto da un autore che ha scritto pagine importanti della storia della Rai». Così il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, commenta il tweet con cui Fabio Fazio consiglia a tutti di vedere la puntata di Report di ieri che, tra l'altro, »andrà in replica sabato prossimo e che è visibile su Raiplay«.