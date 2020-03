Fabio Canino sui social: «Quarantena difficile? Sfogatevi con me»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfogati con Fabio Canino in diretta Facebook da venerdì 20 marzo alle 22. È “Voci - come sfangarla in quarantena”, la bella iniziativa lanciata dall’ istrionico, poliedrico e brillante conduttore, scrittore, una sorta di telefono amico per passare insieme il tempo in casa tra solitudini e isterismi sfogandosi con lui.Canino continua con il suo programma radiofonico “Miracolo Italiano” in onda nel week-end su Radio 2 e per il resto come tutti è a casa a causa della pandemia, ma non se ne sta con le mani in mano, in attesa di tornare nei panni di giudice nel talent di Rai Uno “Ballando con le stelle” e in tournee con il musical “La Piccola Bottega degli orrori”.“Anche io sto a casa - dice Canino - e lo stato d’animo credo sia come quello di tutti, altalenante. È la prima volta che viviamo un momento così importante, storico, che metabolizzeremo dopo e che inevitabilmente cambierà il corso della storia mondiale”.Intanto nella quotidianità dobbiamo fare i conti con la quarantena, soli, in coppia o in famiglia che sia. “Sesso, amore, vita di coppia, è un caos durante questa permanenza fissa in casa - dice Fabio - ne ho sentite di tutti i colori, di coppie che non sanno come sopportare il partner h24 o chi è solo e non sa gestire la solitudine. Non c’è altro da fare in questo periodo se non sfogarsi: fatelo con me! Basta prenotarsi al 3358061074 e ogni venerdì alle 22:00 vi chiamerò io in diretta facebook e seguire su istagram all’indirizzo @fabiocaninoreal”.