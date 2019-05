Le europee/M5s primo al Sud e in Puglia, ma perde quasi 20 punti. Lega seconda, Pd terzo. Gli eletti: ci sono i pugliesi Fitto, Caroppo, D'Amato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Movimento cinque stelle resta il primo partito al Sud, ma crolla al 29,16%, ad appena sei punti percentuali è incalzato dalla Lega, che incassa il 23,46%. Terza forza nelle regioni meridionali è il Pd (17,85%). E' questa la fotografia delle Europee nella circoscrizione Italia meridionale. Stesso podio anche in Puglia, ma con proporzioni sensibilmente diverse: M5s al 26,29%, Lega al 25,29%, Pd al 16,64%. Alle Politiche dello scorso anno, il M5s raccolse in Puglia il 45%, la Lega il 6,19% e il Pd al 13,69%.E gli altri partiti? Forza Italia incassa il 12,28 e l'11,1% rispettivamente al Sud e in Puglia, la sorpresa è Fratelli d'Italia (7,56% e 8,89%). Quasi sempre sotto la soglia di sbarramento del 4% tutte le altre liste, a cominciare da +Europa (3,14% al Sud, ma 4,98% in Puglia), La Sinistra (2,02% e 2,18%) ed Europa Verde (1,68% e 1,98%).Ancora provvisorio il quadro degli eletti (manca qualche sezione). Nella circoscrizione Italia Meridionale i cinque stelle dovrebbero incassare sei seggi: Chiara Maria Gemma (brindisina, 85.727 preferenze), Laura Ferrara (77.611), Piernicola Pedicini (uscente, 58.008), Rosa D'Amato (anche lei uscente, tarantina, 38.267), Isabella Adinolfi (altra eurodeputata uscente 37.254), Mario Furore (foggiano, 31.881). Quattro o cinque dovrebbero essere invece gli eletti della Lega: il capolista Matteo Salvini (352.731, ma dovrebbe rinunciare al seggio), Massimo Casanova (romagnolo ma foggiano d'adozione, 65.190), Andrea Caroppo (salentino, consigliere regionale, 50.563), Lucia Vuolo (41.644), Valentino Grant (36.343) e Vincenzo Sofo (32.039, dovrebbe subentrare a Salvini). Quattro i seggi al Pd, tutti campani: Franco Roberti (ex procuratore Antimafia, 148.633), e poi gli uscenti Giosi Ferrandino (83.109), Andrea Cozzolino (81.054) e Pina Picierno (78.787). Due i posti per Forza Italia: Silvio Berlusconi (ma si aspetta di capire per quale seggio opterà, eletto in tutte le circoscrizioni: 186.759), Aldo Patriciello (83.171) e Fulvio Martusciello (47.026, ma è appeso alla scelta di Berlusconi). Infine Fratelli d'Italia: prima Giorgia Meloni, ma lascerà il posto a Raffaele Fitto (87.304).Nella provincia di Lecce, affermazione della Lega con il 26,85%, seguito dal Movimento 5 Stelle, al 21,86%, Pd al 19,57%. Da segnalare l’exploit di Fratelli d’Italia che con l’11,9% supera pure Forza Italia (al 9,96%). Nel capoluogo, in cui si vota anche per le Amministrative, Lega al 22,85%, ma è secondo il Pd (21,77%), terzo il M5S (19,61%). Qui Forza Italia torna quarto e Fdi quinto, ma la differenza è di appena 19 voti. Una curiosità dai Comuni: a Melendugno, località divenuta famosa per la vicenda Tap, il primo partito è la Lega. I Cinque Stelle, che alle Politiche dello scorso anno conquistarono un clamoroso 62,92%, precipitano al 22,32%.Lega in testa anche nella provincia di Brindisi (27,31%), ma il distacco da M5S questa volta è meno marcato: i pentastellati portano a casa un 26,74%. Pd al 15,27%, Forza Italia al 12,18%. La situazione si capovolge però nel capoluogo, con il Movimento Cinque Stelle primo partito (33,15%), mentre la Lega è al 24,43%.I pentastellati sono primi anche nella provincia di Taranto (26,88%, contro il 25,50% della Lega, mentre il Pd è al 15,58%) e nel capoluogo jonico: nella città di Taranto, infatti, M5S al 26,88%, e Lega al 25,5%.