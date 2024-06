Europee e Comunali, urne aperte dalle 15 e si vota anche domani

Doppio appuntamento elettorale tra oggi e domani, con le Europee (si scelgono i rappresentanti del Parlamento Ue) e con le Comunali che in Puglia riguardano la scelta di 62 sindaci e il rinnovo di altrettanti Consigli. Urne aperte oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23.

Come si vota



Per votare alle Europee, è necessario aver compiuto 18 anni. Gli elettori devono votare presso il seggio elettorale indicato sulla loro tessera elettorale. Se non si è ancora in possesso della tessera, è necessario richiederla al proprio Comune di residenza. Sono previste condizioni particolari di voto per degenti in ospedale, elettori con gravi infermità, detenuti e elettori non deambulanti. Secondo la legge elettorale europea, tutti i Paesi membri devono adottare un sistema elettorale proporzionale. Questo significa che i seggi sono assegnati in modo proporzionale ai voti ricevuti dalle varie liste. In Italia si utilizza il voto di preferenza, permettendo agli elettori di indicare da una a tre preferenze all'interno della stessa lista, con l'obbligo di votare candidati di sesso diverso se si esprimono due o tre preferenze. I candidati con il maggior numero di voti di preferenza sono eletti in base al numero di seggi ottenuti dalla lista in ciascuna circoscrizione. All'elettore viene consegnata una sola scheda elettorale contenente i vari simboli dei partiti. Oltre a segnare una croce sul simbolo del partito prescelto, c'è la possibilità di indicare fino a tre preferenze. Nel caso esprima più di una preferenza, è necessario assicurarsi che entrambi i generi siano rappresentati, ad esempio, un uomo e una donna, due donne e un uomo, o due uomini e una donna. Se questa condizione non è soddisfatta, verrà considerata valida soltanto la prima preferenza indicata. Non è consentito il voto disgiunto (votare per un partito e indicare preferenze per i candidati di un altro partito).

Il Parlamento europeo



Il Parlamento europeo mette in palio 720 seggi (15 in più rispetto alla composizione attuale).

La distribuzione dei seggi tiene conto delle dimensioni della popolazione di ciascun paese, ma applica anche un principio di proporzionalità che garantisce un peso adeguato anche agli stati più piccoli. All'Italia spettano 76 seggi, collocandola come la terza nazione più rappresentata, dopo Germania e Francia. Per la circoscrizione Sud (Puglia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise) sono previsti 18 seggi. Lo spoglio domani sera appena chiuse le urne.

Gli elettori



In Puglia sono 847.661 gli elettori che voteranno per il rinnovo dei consigli comunali e per la scelta dei nuovi sindaci in 62 comuni, e le sfide varcano i confini locali. Bari e Lecce sono gli unici capoluoghi. Sopra i 15mila abitanti ci sono Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano e Santeramo in Colle; Mesagne; Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo e Torremaggiore; e infine Copertino.

Dove ci sono più di 15 mila abitanti si vota su una sola scheda nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista (partito), assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco collegato. Oppure si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista collegata. Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista (partito), tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata (il cosiddetto voto disgiunto). Se nessun candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.



Nei Comuni sotto i 15mila abitanti, si vota con un turno unico (nessun ballottaggio). Gli elettori esprimono un voto unico per il sindaco e per la lista dei consiglieri comunali. Viene eletto il sindaco che ottiene la maggioranza dei voti. Sulla scheda si troverà già stampato il nome del candidato sindaco insieme al contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del Sindaco. Non è possibile il voto disgiunto. Per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere una preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Per i Comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale (di sesso diverso). Per le Comunali spoglio lunedì dalle 14.

