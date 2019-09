Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 21 settembre 2019. Centrato un 5+ da 709 mila euro

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 21 settembre 2019: ecco i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote. Questa la combinazione del Superenalotto: 31 - 36 - 44 - 47 - 50 - 56 - Jolly 17 - Superstar 46. Continua il momento felice per le vincite. Anche questa sera al Superenalotto infatti c'è stato un 5+ da 709mila euro. Il jackpot per la prossima estrazione di martedì 24 settembre sale a 7 milioni e 400 mila euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 16 42 68 33 41

CAGLIARI 01 71 61 14 21

FIRENZE 10 64 61 25 02

GENOVA 12 07 57 69 13

MILANO 55 12 62 42 88

NAPOLI 69 50 14 73 19

PALERMO 54 67 83 76 36

ROMA 51 63 53 71 17

TORINO 82 73 03 68 45

VENEZIA 79 65 49 51 44

NAZIONALE 54 09 48 36 68



31 36 44 47 50 56

numero Jolly 17

numero Superstar 46



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessuno

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 709.025,07

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 57.267,41

Punti 4: 504 totalizzano Euro: 467,71

Punti 3: 19.996 totalizzano Euro: 35,24

Punti 2: 346.918 totalizzano Euro: 6,28

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 46.771,00

Punti 3SS: 104 totalizzano Euro: 3.524,00

Punti 2SS: 1.603 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.256 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 28.314 totalizzano Euro: 5,00



01 07 10 12 16 42 50 51 54 55 63 64 65 67 68 69 71 73 79 82

numero Oro 16

doppio Oro 16 42

