Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, lunedì 28 dicembre 2020: numeri vincenti e quote

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, eccezionalmente di lunedì 28 dicembre 2020 per recuperare la mancata estrazione di sabato 26 dicembre, festa di Santo Stefano. Questi i numeri vincenti del Superenalotto: 84 - 08 - 25 - 59 - 39 - 54 - Jolly 85 - Superstar 14. Non ci sono stati 6 nè 5+. La prossima estrazione di Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto è prevista, come ogni martedì, per domani 29 dicembre a partire dalle 20.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 62 66 89 42 27

CAGLIARI 16 79 54 82 44

FIRENZE 21 07 49 34 13

GENOVA 25 86 54 03 64

MILANO 61 01 41 37 36

NAPOLI 40 32 65 08 10

PALERMO 37 26 54 88 08

ROMA 65 77 76 59 79

TORINO 17 23 20 25 89

VENEZIA 57 52 36 80 89

NAZIONALE 10 43 90 18 16

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

84 - 08 - 25 - 59 - 39 - 54

numero Jolly 85

numero Superstar 14

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessun vincitore



Punti 5+1 nessun vincitore



Punti 5 ai 3 vincitori 53.890,72 euro



Punti 4 ai 534 vincitori 307,96 euro



Punti 3 ai 19.195 vincitori 25,81 euro



Punti 2 ai 294.353 vincitori 5,23 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

6 stella nessun vincitore



5+1 stella nessun vincitore



5 stella nessun vincitore



4 stella ai 2 vincitori 30.796 euro



3 stella ai 100 vincitori 2.581 euro



2 stella ai 1.499 vincitori 100 euro



1 stella ai 9.849 vincitori 10 euro



0 stella ai 22.883 vincitori 5 euro

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

1 - 7 - 16 - 17 - 21 - 23 - 25 - 26 - 32 - 37 - 40 - 52 - 57 - 61 - 62 - 65 - 66 - 77 - 79 - 86

numero Oro 62

Doppio Oro 62 - 66

Ultimo aggiornamento: 21:33

