Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 26 settembre. Nessun 6 né 5+

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, su Leggo.it a questa pagina i numeri vincenti di oggi giovedì 26 settembre 2019: qui tutte le ruote del Lotto, la sestina vincente del Superenalotto e le quote. La combinazione vincente del Superenalotto è la seguente: 17, 20, 42, 44, 83 e 90, Numero Jolly 18, Numero Superstar 37. Nessuno è riuscito a indovinare la sestina vincente, così come non c'è stato nessun 5+, mentre in ben 7 fortunati hanno fatto 'Cinque' portandosi a casa più di 26mila euro. Anche nell'ultima estrazione non c'era stato nessun 6 né 5+ e il jackpot era salito a 8 milioni e 400 mila euro: cifre molto lontane da quelle da record di qualche settimana fa, ma comunque di tutto rispetto.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 27 59 63 31 85

CAGLIARI 84 6 17 90 47

FIRENZE 38 1 84 82 31

GENOVA 31 5 41 80 72

MILANO 79 38 82 10 62

NAPOLI 81 23 84 57 46

PALERMO 34 73 1 65 42

ROMA 5 39 62 21 82

TORINO 57 72 74 56 82

VENEZIA 14 56 40 64 18

NAZIONALE 21 15 59 14 1

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

10ELOTTO, I NUMERI

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 7 totalizzano Euro: 26.178,84

Punti 4: 552 totalizzano Euro: 344,04

Punti 3: 23.400 totalizzano Euro: 24,15

Punti 2: 376.274 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: NESSUNO

Punti 3SS: 105 totalizzano Euro: 2.415,00

Punti 2SS: 1.752 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.522 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 21.860 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.549 totalizzano Euro: 338.725,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 9.700.000,00

