Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi giovedì 15 luglio 2021: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 2 25 37 54 57 87 numero Jolly 80 Superstar 77. Nessun 6 né 5+ nell'estrazione odierna, il jackpot del Superenalotto sale così a 55 milioni e 600mila euro per il prossimo concorso.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince con determinato estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Vediamo nello specifico.

Estrazioni del Lotto di oggi giovedì 15 luglio giugno 2021

Estrazioni del Superenalotto di stasera

Quote della sestina vincente del Superenalotto

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI GIOVEDI' 15 LUGLIO

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso odierno, giovedì 15 luglio 2021. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si inizia intorno alle ore 20. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 47 73 44 59 84

CAGLIARI 4 58 18 37 67

FIRENZE 49 59 70 80 64

GENOVA 19 77 83 40 42

MILANO 50 76 61 38 74

NAPOLI 81 38 13 27 9

PALERMO 78 8 4 65 39

ROMA 85 12 10 9 89

TORINO 32 17 24 44 6

VENEZIA 35 71 76 89 82

NAZIONALE 88 45 14 33 31

ESTRAZIONI DEL SUPERENALOTTO OGGI GIOVEDI' 15 LUGLIO

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario pur indovinato recentemente, lo scorso 22 maggio, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera parte da 45 milioni e 900 mila euro.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

2 25 37 54 57 87

Jolly 80

Superstar 77

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

4 8 12 17 19 32 35 38 47 49

50 58 59 71 73 76 77 78 81 85

Numero Oro 47

Doppio Oro 47 73

LE QUOTE

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 13 totalizzano Euro: 13.125,78

Punti 4: 538 totalizzano Euro: 447,64

Punti 3: 19.459 totalizzano Euro: 30,33

Punti 2: 299.925 totalizzano Euro: 5,41

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 44.764,00

Punti 3SS: 107 totalizzano Euro: 3.033,00

Punti 2SS: 1.671 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.398 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 24.139 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 12.616 totalizzano Euro: 315.400,00