Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 29 settembre 2018: numeri vincenti e quote

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 27 settembre 2018: numeri vincenti e quote​

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 4 vincitori vanno 48.790,16 euro

Punti 4: ai 499 vincitori vanno 400,14 euro

Punti 3: ai 19.134 vincitori vanno 31,32 euro

Punti 2: ai 305.096 vincitori vanno 6,09 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

5 Stella: nessun vincitore

4 Stella: ai 10 vincitori vanno 40.014,00 euro

3 Stella: ai 109 vincitori vanno 3.132,00 euro

2 Stella: ai 1.464 vincitori vanno 100,00 euro

1 Stella: ai 10.258 vincitori vanno 10,00 euro

0 Stella: ai 25.673 vincitori vanno 5,00 euro

1 03 07 14 19 22 26 29 33 37 38 51 52 59 61 63 68 75 77 79

Numero Oro 59

Doppio Oro 59 51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ledidi: ecco i numeri vincenti e le quote. Per lavincente delnon ci sono stati 6 né 5+: il jackpot è cosi salito a 45 milioni e 600 mila euro. La prossima estrazione è fissata per martedì 2 ottobre.BARI 59 51 77 11 04CAGLIARI 19 14 57 21 70FIRENZE 22 07 85 72 69GENOVA 26 63 74 31 52MILANO 37 75 02 60 40NAPOLI 68 33 54 71 11PALERMO 79 03 36 23 68ROMA 61 01 64 15 32TORINO 29 68 02 55 37VENEZIA 52 38 71 18 01NAZIONALE 06 44 78 25 1634 54 77 80 81 871870