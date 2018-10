Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 6 ottobre 2018: tutti i numeri vincenti e le quote

estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 6 ottobre 2018. Ecco tutti i numeri vincenti e le quote per ha vinto. Nessun 6 e 5+ al concorso del Superenalotto di oggi, quindi per la prossima estrazione di martedì il jackpot sale a 48,6 milioni di euro.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 19 82 47 63 79

CAGLIARI 77 49 39 78 53

FIRENZE 50 43 59 33 26

GENOVA 85 38 15 4 34

MILANO 77 80 68 19 4

NAPOLI 82 17 84 8 35

PALERMO 51 79 9 89 52

ROMA 37 78 64 47 77

TORINO 38 2 88 49 62

VENEZIA 2 88 39 10 77

NAZIONALE 68 66 65 47 29

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

27 28 33 75 77 78

Numero Jolly 20

Numero Superstar 33

10ELOTTO, I NUMERI

2 15 17 19 37 38 39 43 47 49 50 51 59 77 78 79 80 82 85 88

Numero Oro 19

Doppio Oro 19 82



Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.120 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 66.118,34

Punti 4: 544 totalizzano Euro: 369,93

Punti 3: 20.613 totalizzano Euro: 29,46

Punti 2: 343.095 totalizzano Euro: 5,50



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 36.993,00

Punti 3SS: 138 totalizzano Euro: 2.946,00

Punti 2SS: 2.239 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 12.815 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 26.261 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.440 totalizzano Euro: 361.000,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 48.600.000,00

