Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10elotto di oggi sabato 6 luglio 2019: i numeri vincenti. Nessun 6 e 5+, il jackpot sale a 184 milioni

sabato 6 luglio 2019: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 6 12 22 25 29 62 Numero Jolly 90 Numero Superstar 43 . Nessun 6 né 5+ nemmeno oggi, il jackpot sale alla strabiliante cifra di 184,2 milioni di euro, il più alto di sempre.



Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10elotto di oggi giovedì 4 luglio 2019

Million Day, i numeri vincenti di sabato 6 luglio 2019



LOTTO, LE RUOTE

BARI 88 72 27 60 45

CAGLIARI 86 49 20 50 59

FIRENZE 28 48 14 26 29

GENOVA 45 7 75 10 89

MILANO 5 12 2 37 71

NAPOLI 47 79 72 69 43

PALERMO 16 73 36 1 81

ROMA 83 57 79 43 73

TORINO 18 77 28 65 63

VENEZIA 61 67 3 18 78

NAZIONALE 18 67 8 17 55



SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

6 12 22 25 29 62

Numero Jolly 90

Superstar 43



10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.81 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 15 totalizzano Euro: 20.507,20

Punti 4: 1.790 totalizzano Euro: 173,92

Punti 3: 55.935 totalizzano Euro: 16,82

Punti 2: 705.112 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 17.392,00

Punti 3SS: 204 totalizzano Euro: 1.682,00

Punti 2SS: 2.964 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 18.200 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 37.753 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 21.178 totalizzano Euro: 529.450,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 184.200.000,00

5 7 12 16 18 28 45 47 48 4957 61 67 72 73 77 79 83 86 88Numero Oro 88Doppio Oro 88 72