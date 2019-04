Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 23 aprile 2019

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

19 20 32 51 63 79

Numero Jolly 78

Numero Superstar 34

10ELOTTO, I NUMERI

3 5 14 20 30 31 34 39 40 44 48 49 51 55 56 61 63 71 87 89

Numero Oro 5

Doppio Oro 5 31



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 47.751,32

Punti 4: 495 totalizzano Euro: 395,38

Punti 3: 21.664 totalizzano Euro: 27,08

Punti 2: 357.089 totalizzano Euro: 5,09



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 39.538,00

Punti 3SS: 91 totalizzano Euro: 2.708,00

Punti 2SS: 1.507 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.502 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.848 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 13.639 totalizzano Euro: 340.975,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 142.000.000,00

