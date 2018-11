Estrazioni Lotto e Superenalotto 13 novembre: tutti i numeri vincenti. Nessun 6 né 5+, jackpot a 64 milioni

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.136 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 27.785,41

Punti 4: 637 totalizzano Euro: 265,81

Punti 3: 22.987 totalizzano Euro: 22,21

Punti 2: 333.067 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 26.581,00

Punti 3SS: 135 totalizzano Euro: 2.221,00

Punti 2SS: 1.574 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.206 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 22.173 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 12.247 totalizzano Euro: 306.175,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 64.000.000,00

