Lotto, estrazioni di giovedì 12 aprile 2018: i numeri vincenti e le quote. Superenalotto, nessun 6 né 5+

Lotto e Superenalotto, le estrazioni di martedì 10 aprile: nessun 6 né 5+

Estrazioni di Lotto del 7 aprile 2018. Superenalotto, nessun 6 e 5+​

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 9 vincitori vanno 22733,04 euro

Punti 4: ai 748 vincitori vanno 279,16 euro

Punti 3: ai 27028 vincitori vanno 23,22 euro

Punti 2: ai 390151 vincitori vanno 5 euro



SUPERSTAR, LE QUOTE

5 stella: nessun vincitore

4 stella: ai 4 vincitori vanno 27.916 euro

3 stella: ai 136 vincitori vanno 2.322 euro

2 stella: ai 1851 vincitori vanno 100 euro

1 stella: ai 12566 vincitori vanno 10 euro

0 stella: ai 27260 vincitori vanno 5 euro

