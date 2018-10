Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 30 ottobre 2018: i numeri e le quote

Superenalotto, cambiano le date di estrazione di novembre: ecco quando giocare con la fortuna​

Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 27 ottobre 2018. 10eLotto, i numeri vincenti estratti

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 32.702,58

Punti 4: 477 totalizzano Euro: 348,85

Punti 3: 15.115 totalizzano Euro: 33,16

Punti 2: 235.712 totalizzano Euro: 6,60



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 34.885,00

Punti 3SS: 57 totalizzano Euro: 3.316,00

Punti 2SS: 1.152 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.003 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.948 totalizzano Euro: 5,00

3 04 06 16 17 18 23 31 40 45 47 50 52 53 55 65 72 79 85 90

numero Oro 85

doppio Oro 85 90

© RIPRODUZIONE RISERVATA