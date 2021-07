Puglia, governatori e sindaci: promossi e bocciati secondo il Sole 24 Ore

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Antonio Decaro, sindaco di Bari, sono gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, confermandosi anche nel 2021 ai vertici della classifica del Sole 24 Ore. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano invece è 11esimo guadagnando 6 punti in percentuale passando dal 40 al 46% di preferenze, a parimerito con Donatella Tesei (-11 per cento) presidente della Regione Umbria, passando dal 40 al 46% di gradimento rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge dalla nuova edizione dell'indagine annuale “Governance Poll”, effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Un sondaggio che registra i trend degli amministratori locali a distanza di sedici mesi dall'inizio della pandemia tenendo conto di diversi fattori, anche la gestione delle vaccinazioni per quanto riguarda le pagelle dei governatori.

I sindaci

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini (Centrosinistra) guadagna un +3,1% passando da 50,9 per cento del 2019 al 54% del 2020. Un pagella stilata sull'attività amministrativa dei primi cittadini alle prese con Comuni in crisi finanziaria, la gestione dei Bilanci e della città in generale.

In fondo alla classifica, il primo cittadino di Brindisi Riccardo Rossi (centrosinistra), fermo alla 94esima posizione, ex aequo con Virginia Raggi sindaco di Roma e Chiara Appendino collega di Torino entrambe del Movimento 5 Stelle. Rossi, rispetto alla classifica dello scorso anno, ha perso ben 13 punti in percentuale.

Fanalisno di coda (105 le posizioni), il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci (centrosinistra) che ha perso 11,9 punti in percentuale passando da 50,9% al 39 per cento.

La classifica nazionale

Luca Zaia e Antonio Decaro come detto si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari. Dietro di loro il quadro dei leader più popolari risulta in forte movimento. Tra i governatori si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga.

Il secondo scalino del podio nella classifica nazionale è ora occupato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, segue al terzo posto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Il sindaco di Bari

Quello del sindaco «è un "mestiere" che sa regalare emozioni uniche ma che purtroppo ogni giorno ti espone anche a rischi che potrebbero segnare profondamente non solo la vita amministrativa ma anche quella personale e familiare. Per questo ci batteremo, con il Governo e il Parlamento affinché il lavoro quotidiano dei sindaci sia maggiormente tutelato e rispettato», è il commento del sindaco di Bari Decaro alla classifica del Sole 24 ore.