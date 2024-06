Da Ilaria Salis e Roberto Vannacci fino a Pasquale Tridico, i nomi degli eletti

Elezioni europee, chi sono gli eletti all'Europarlamento? Da Vannacci a Salis, passando per Bonaccini, Strada e Decaro, sono molti i nomi già confermati da YouTrend, che sul suo account X ha pubblicato i primi risultati. Ma in che modo viene stabilito chi è eletto? Il meccanismo di elezione è complesso, con diversi fattori che influenzano i risultati finali, dal peso delle preferenze alle eventuali rinunce. In teoria, infatti, i candidati vengono eletti in base alle preferenze espresse dagli elettori. Ogni elettore ha avuto la possibilità di esprimere da una a tre preferenze, indicando i nominativi dei candidati che desidera vedere tra gli scranni del Parlamento Europeo. Per eleggere parlamentari, è fondamentale che la lista abbia superato la soglia del 4%. Nel caso in cui sulla scheda non venga indicata alcuna preferenza, il voto varrà soltanto per la lista (non andrà dunque ai capilista).

Elezioni Europee 2024, chi diventa europarlamentare? Dal peso delle preferenze alle rinunce, come funziona e chi sono i capilista

Pd

Cecilia Strada, Antonio Decaro, Stefano Bonaccini, Dario Nardella e Lucia Annunziata: sarebbero loro i primi europarlamentari eletti con il Pd.

Oltre a loro, anche segretaria del partito Elly Schlein, al momento la candidata Pd con più preferenze (anche se non di molto) nelle due circoscrizioni in cui si è presentata.

Lega

Per la Lega ci sarà sicuramente il candidato indipendente della Lega Roberto Vannacci. «Non basterà una birra per festeggiare stasera....arriveremo alla decima!". Lo ha scritto su Facebook Roberto Vannacci, candidato alle Europee con la Lega, pubblicando una bottiglia del 'Birrificio italico' con il logo della flottiglia Decima Mas sull'etichetta.

Movimento 5 Stelle

Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps e capolista al Sud per M5s sarebbe tra gli eletti all'Europarlamento. «Come è giusto che sia, avvieremo una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni di questo risultato, che non era quello che ci aspettavamo. Posso garantire a tutti gli elettori che ci hanno votato che i nostri europarlamentari, nove o dieci, saranno coerenti rispetto agli impegni annunciati in campagna elettorale. Quindi saranno costruttori di pace, si batteranno ad ogni livello contro l'austerity, porteranno avanti le nostre battaglie contro la corruzione, per un'Europa più verde, sociale e inclusiva», ha chiarito Conte. «Il nostro impegno politico non marca alcuna battuta d'arresto, anzi lavoreremo più di prima sul piano interno per l'alternativa a questo governo», ha aggiunto.

Avs

Per Avs ci sarà Ilaria Salis. «Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è un europarlamentare». Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nel comitato elettorale di Avs a Roma. «Da qui mandiamo un grande abbraccio a Ilaria, la battaglia per la democrazia comincia oggi ma sarà ancora più forte», ha aggiunto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. «Ilaria Salis è molto contenta e commossa. Mi ha detto 'non ci credo, voglio aspettare la fine, i risultati definitivi'. Io le ha detto: 'dai Ilaria, ce l'abbiamo fatta'». Così il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli nel comitato elettorale di Avs a Roma raccontando la telefonata avuta poco fa con la candidata. «Se eletta lei deve uscire dai domiciliari», ha aggiunto. Un forte applauso e un grido di esultanza si è levato dalla sala in cui sono riuniti i vertici di Alleanza Verdi e Sinistra dopo la pubblicazione del secondo exit poll di Swg. A seguire i risultati nel comitato elettorale allestito alle Industrie Fluviali a Roma ci sono il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il presidente di Si Nichi Vendola e Roberto Salis. Tra i parlamentari presenti, Peppe De Cristofaro, Elisabetta Piccolotti e Filiberto Zaratti. Presenti anche diversi candidati alle elezioni europee, tra cui Massimo Smeriglio e Marilena Grassadonia.

