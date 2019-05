alle ore 19 ha votato il 43,84% degli aventi diritto, facendo registrare un aumento dell'1,7%. Nel 2014, infatti, gli elettori erano stati il 42,14%. Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. Nel 2014 l'affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l'affluenza alle ore 19 fu del 58,4% (dato della Camera).

Intanto i primi plichi diplomatici elettorali contenenti i voti degli italiani all'estero sono arrivate all'aeroporto di Roma Fiumicino . Ad accoglierle, il Direttore Generale per gli italiani all'estero della Farnesina Luigi Maria Vignali. Il primo volo arrivato a Fiumicino con i voti degli italiani residenti negli altri 27 Stati membri dell'Unione, è stato quello delle 7.45 proveniente da Nicosia. In totale sono 27 quelli attesi al Leonardo da Vinci, l'ultimo quello delle 16.15 proveniente da Lisbona.

Affluenza in lieve aumento alleEcco le affluenze alle ore 19 in ogni capoluogo di Regione per le elezioni europee, secondo i dati del sito del ministero dell'Interno. Aosta 41,06%; Torino 45,63%; Milano 46,73%; Bolzano 49,87%; Trento 44,27%; Trieste 40,79%; Venezia 45,12%; Genova 45,44%; Bologna 51,86%; Firenze 57,83%; Ancona 42,34%; Perugia 55,96%; Roma 39,34%; L'Aquila 36,80%; Campobasso 55,64%; Napoli 29,32%; Bari 53,23%; Catanzaro 31,43%; Potenza 56,35%; Palermo 32,24%; Cagliari 33,72%.I seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche in Piemonte per l'elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali. Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali e 3.616.010 per le regionali in Piemonte.alle 12 era del 16,51%, in linea con la scorsa tornata elettorale del 2014 (16,53%). Alle politiche del 2018 l'affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera).I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali. Anche oggi, giornata di votazione, vige il «silenzio elettorale».