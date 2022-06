Comunali 2022, diretta. Centrodestra conquista al primo turno Genova, Palermo e L'Aquila. Verona, Tommasi davanti a Sboarina (Fdi). Parma, Guerra al 45,6% Spoglio

Elezioni comunali 2022, la diretta. In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Verona il candidato Damiano Tommasi (centro-sinistra) raggiunge il 40,9% seguito da Federico Sboarina (centro-destra) al 28,4% , poi c'è Flavio Tosi al 25,8% infine si piazza Alberto Zelger al 3,6%. La copertura del campione è al 5%. Alle comunali di Parma (copertura del campione 5%) è avanti il candidato Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra e anche dalla lista Effetto Parma con Pizzarotti, al 45,6%, mentre il candidato di centrodestra Pietro Vignali è al 23,1%, il candidato Dario Costi (Civiltà Parmigiana, Un progetto di comunità, Ora con Dario Costi sindaco, Generazione Parma) è al 10,6%, il candidato Priamo Bocchi (FdI) è al 7,7%. Altri candidati sono al 13%. Alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco di Palermo. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,7%. La copertura è del 5%.

GLI EXIT POLL

Sono quattro, compreso il capoluogo isontino, gli enti con più di 15 mila abitanti e i cui candidati sindaco potrebbero andare al ballottaggio il 26 giugno. Si tratta di Monfalcone (affluenza finale 52%), Codroipo (50%) e Azzano Decimo (55%). Il comune in Fvg che ha registrato la più alta affluenza per le amministrative è Lignano Sabbiadoro (61%), quello con la più bassa è Vito d'Asio (19%). Ieri si votava in tutta Italia anche per cinque quesiti referendari sulla giustizia, che non hanno raggiunto il quorum necessario alla validazione del risultato. In Fvg si è recato al seggio circa il 26% degli elettori, contro una media nazionale di circa il 20,9%. Il valore registrato dal Fvg è il secondo più alto assieme al Veneto, dopo la Liguria (circa 28%).

Nel dettaglio, tra i comuni che in Fvg hanno raggiunto il quorum ci sono Gorizia con un'affluenza di circa il 50,1%, Monfalcone (circa il 51%), Lignano Sabbiadoro (circa 60,3%), Codroipo (circa il 52,7%), Azzano Decimo (circa 60,3%); tutti enti chiamati anche al voto amministrativo. Trieste si è fermata a circa il 17,1%, Udine al 20,2% e Pordenone al 20,9%. Per quanto riguarda lo scrutinio dei referendum abrogativi in Fvg, ancora in corso, al primo quesito - sull'incandidabilità dopo una condanna - i 'sì' hanno raggiunto al momento il 55,68% (1.295 sezioni su 1.364); al secondo quesito - sulla limitazione delle misure cautelari - il 56,97% (1.290 su 1.364); al terzo - sulla separazione delle funzioni dei magistrati - il 76,16% (1.287 su 1.364); al quarto - sui membri laici dei consigli giudiziari - il 74,59% (1.287 su 1.364); al quinto - sulle elezioni dei componenti togati del Csm - il 74,84%(1.282 su 1.364).

Elezioni comunali, la diretta

Ore 15.26 - Alle elezioni comunali a L'Aquila il candidato del centrodestra e sindaco uscente Pierluigi Biondi è al 51,3% seguito da Americo Di Benedetto, sostenuto da liste civiche, al 23,9% mentre Stefania Pezzopane, sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, è al 23,5%. La candidata Simona Volpe è all'1,3%. Se le proiezioni fossero confermate, Biondi sarebbe rieletto al primo turno.

Ore 15.22 - Alle comunali di Genova il candidato Marco Bucci (centro-destra) sindaco uscente, raggiunge il 54,1% e si confermerebbe quindi al primo turno, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 38,4%. Terzo si piazza Mattia Crucioli al 3%, ultima Antonella Marras al 2,5%. La copertura del campione è al 5%.

Ore 15.11 - Alle comunali di Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge il 44,1%, seguito da Nicola Fiorita (Pd-M5S) con il 30,4. La copertura del campione è del 5%.

Ore 15.04 - Alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco di Palermo. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,7%. La copertura è del 5%.

Ore 12.32 - La coincidenza del voto per le comunali con quello per il referendum determina la necessità per gli inquirenti di comprendere anche quale sia la norma applicabile. Le indagini sono state delegate alla Digos della Questura, guidata da Giovanni Pampillonia, che, indipendentemente dalle segnalazioni mandate dal Comune alla Procuram, si era mossa, coordinata dai pm, dopo le decine di notizie di problemi ai seggi. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori sono finiti i presidenti e gli scrutatori nominati in prima battuta, ma anche i sostituti entrati in gioco dopo le rinunce e che, a loro volta, hanno dato forfait all'ultimo minuto pur avendo ricevuto la comunicazione della designazione giorni fa. La Digos dovrà sentire gli oltre 200 segnalati e analizzare la documentazione da loro eventualmente prodotta con la rinuncia, per accertane la regolarità. Si dovrà anche capire se alcune rinunce siano state inviate per tempo, ma non siano pervenute al Comune per i disguidi al sistema informatico determinati dall'attacco hacker dei giorni scorsi

Ore 10.54 - Crolla l'affluenza alle urne in tutti i nove grandi comuni del Lazio, con oltre 15 mila abitanti, ieri al voto per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Il calo maggiore (meno 12,5 per cento) è stato rilevato ad Ardea dove si è recato alle urne soltanto il 40,9 per cento degli aventi diritto pari a 14.891 cittadini. All'ultima tornata elettorale, nella città dell'area metropolitana di Roma, l'affluenza era stata del 53,4 per cento. Un forte crollo (meno 11,5 per cento) è stato rilevato anche a Ciampino, cittadina aeroportuale romana, che esce dal commissariamento dopo la caduta dell'amministrazione di centrodestra: si va dal 65,3 dell'ultimo voto al 53,8 di ieri. Segue Cerveteri che registra un crollo della partecipazione del 9,7 per cento rispetto alle ultime elezioni, passa dal 60,6 per cento al 50,1. Tra i nove grandi comuni del Lazio quello in cui la partecipazione è stata maggiore invece è Gaeta, in provincia di Latina, dove ha votato il 61,3 per cento degli aventi diritto, pari a 11.586 elettori. Anche qui si registra tuttavia un calo del 6,1 per cento dell'affluenza.

Ore 8.39 - L'affluenza definitiva alle elezioni amministrative di ieri (818 Comuni su 818) è stata del 54,72 per cento, secondo i dati definitivi del Viminale. Nella passata tornata elettorale l'affluenza era stata del 60,12 per cento. In quell'occasione si votava in due giorni.