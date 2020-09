Elezioni comunali, diretta risultati: parità nei capoluoghi, 8 al ballottaggio. A Venezia Brugnaro bis. Imola, Trento e Mantova al centrosinistra

Di seguito i Comuni capoluogo di provincia al voto oltre a Venezia TOSCANA Arezzo

Si profila un ballottaggio tra il candidato della coalizione del centrodestra e sindaco uscente Alessandro Ghinelli (al 47,2% quando mancano 25 sezioni da scrutinare), e il candidato del centrosinistra Luciano Ralli al 35 per cento. «Non è ancora certo, fino a che non è chiusa la faccenda, non faccio commenti», ha detto Ghinelli. Tra i Comuni non capoluogo di provincia c'è Viareggio (Lucca) dove Giorgio Del Ghingaro, candidato per il centrosinistra, si è riconfermato sindaco al primo turno con oltre il 54% dei voti. Del Ghingaro ha ottenuto il bis con circa venti punti di distacco sulla candidata del centrodestra Barbara Paci. TRENTINO ALTO ADIGE

Trento

Con il 54,10% dei voti Franco Ianeselli, ex sindacalista della Cgil, è stato eletto al primo turno sindaco di Trento. Alla guida del Comune capoluogo della Provincia autonoma - amministrata dalla Lega da ottobre 2018 - rimane quindi il centrosinistra. Il principale sfidante, Andrea Merler, 37 anni, avvocato e consigliere comunale di lungo corso lanciato a soli due mesi dalle elezioni per cercare di ricompattare il centrodestra disunito dalla scelta di Alessandro Baracetti, poi ritiratosi, si è fermato al 30,66%.

Bolzano

A Bolzano si va al ballottaggio tra il sindaco uscente, Renzo Caramaschi (33,13%), che guida una giunta Svp-centrosinistra, e Roberto Zanin del centrodestra (33,96%). «E pensare che Salvini è venuto a Bolzano per dire che avrebbero vinto al primo turno e che avrebbero asfaltato la città», commenta Caramaschi. Il 74enne punta ora sul sostegno della Svp. «La Volkspartei può appoggiarmi convintamente al ballottaggio, anche perché abbiamo collaborato bene in questi anni», ha aggiunto il sindaco. Zanin si dice comunque soddisfatto. «Andiamo al ballottaggio da una posizione di parità, una bellissima sfida che appassionerà tutti», ribadisce. Il 55enne evidenza il risultato della sua lista civica che supera il 10%. La Lega (13,3%) migliora rispetto alle comunali del 2016, ma - come in Trentino - crolla rispetto alle provinciali del 2018, quando sfiorò il 28%. Stesso destino per i 5Stelle che quattro anni fa erano al 12% e due anni va comunque ancora al 6,3%, per fermarsi questa volta al 3%.

In Trentino già eletti 56 sindaci. Al via da questa mattina anche il Trentino lo scrutinio delle elezioni comunali in 156 Comuni, ma per 56 candidati sindaco si profila una vittoria automatica in quanto erano gli unici candidati alla carica di primo cittadino. L'unica condizione per la loro elezione era il superamento del quorum del 50% degli aventi diritto al voto. L'ufficialità si avrà comunque solo alla fine dello spoglio. Nei Comuni con più di 3.000 abitanti sono stati eletti Michele Cereghini a Pinzolo, Clelia Sandri a San Michele all'Adige, e Samuel Valentini a Ville d'Anaunia.

EMILIA ROMAGNA

Imola

A Imola Marco Panieri, sostenuto da Pd e dalle liste: 'Imola Coraggiosà, 'Imola Corrè, 'Imola futuro' e 'Imola riformista', ha raggiunto la vittoria con il 57% (17.011 voti), battendo il consigliere regionale Daniele Marchetti che totalizza circa il 27,18% (8.114 voti), sostenuto da Lega, FdI e FI. Le elezioni comunali di Imola arrivano dopo il lungo commissariamento, a seguito delle dimissioni della giunta targata Movimento 5 Stelle guidata dalla sindaca Sangiorgi. Il centrosinistra, dopo due anni si riprende la città. Debacle del M5s che oggi ottiene circa il 6,29% con il candidato Ezio Roi. Carmen Cappello, liste civiche, si attesta a circa il 7,47%, mentre Andrea Longhi della lista Imola Valori Comuni registra circa il 2,07% dei voti.

CALABRIA