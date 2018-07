Quei 103 minuti da non perdere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera alle 21.30 la luna scomparirà per un po’. Nascondendo la sua tonda faccia dietro la terra, l’astro si sottrarrà per 103 minuti alla luce del sole, limitandosi a raccattare le briciole della radiazione rifratta dall’atmosfera del pianeta.Un fioco chiarore che lo colorerà di rosso, diventerà una luna di sangue. Nulla di veramente straordinario, però, se non per il fatto che questa eclissi sarà la più lunga del secolo. Un evento record che val la pena di non perdere, complice il bel tempo estivo, la democratica disponibilità del fenomeno a farsi ammirare ovunque voi siate, purché in vista della luna, e la concomitante presenza nel cielo di ben quattro pianeti visibili ad occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e un brillantissimo Marte in opposizione. Ma perché questo record? Proviamo a capirlo.L’eclissi di luna succede quando il satellite si trova allineato con la terra e col sole. Se i piani delle orbite della terra e della luna coincidessero, questa favorevole configurazione si riproporrebbe a ogni luna piena, cioè ogni 29,5 giorni, dando alle eclissi (di luna, ma anche di sole) una cadenza mensile. Invece non succede perché, a causa della (piccola) inclinazione esistente tra i due, al compiersi d’un giro la luna viene di solito a trovarsi troppo sopra o troppo sotto il piano dove rivolge la terra, per cui l’occultazione è parziale o addirittura assente. Talvolta, però, la combinazione dei moti - secondo un meccanismo standard che garantisce la periodicità di molti fenomeni nel sistema solare - mette i tre corpi in fila e crea le condizioni per un’eclissi totale. La durata dell’evento dipende dal grado di allineamento e, a parità di questo, dal passo della luna durante l’attraversamento dell’ombra che, come insegna Keplero, è lesto al perigeo e nettamente più lento all’apogeo, poiché l’orbita del satellite è molto allungata.Stanotte sarà tutto perfetto. Una luna piccola perché lontana e piena perché in linea con la terra e col sole, assicurerà uno spettacolo lungo ed emozionante. Niente di confrontabile al più intrigante fenomeno gemello, l’eclissi di sole, quando la terra incontra l’ombra della luna e per coloro che si trovano sulla giusta traiettoria si crea l’illusione che il fulgido astro del giorno venga inghiottito da un famelico drago, nemico della luce e della vita. Sebbene meno eclatanti, anche le eclissi di luna fanno però il loro effetto, come provano questi due episodi storici.Il primo ci porta in Grecia 25 secoli fa. Sulla scia della vittoria sui Persiani, Atene aveva assunto una posizione egemonica sulle altre città-stato greche. Pericle l’aveva abbellita, arricchita e promossa a capitale politica, militare, culturale e morale di una vasta alleanza, contrastata solo dalla resistenza caparbia e rocciosa di Sparta. I nodi arrivarono al pettine con la guerra peloponnesiaca. A cominciare dal 431 a.C. gli spartani presero a punzecchiare l’Attica con continui attacchi terrestri, cui gli ateniesi rispondevano aggredendo il Peloponneso dal mare. Questa lotta fratricida si interruppe nel 421 con una precaria pace. Fu Atene a infrangerla quando, vogliosa di consolidare la propria leadership sul mondo greco, accettò l’invocazione d’aiuto di Segesta - città d’oltremare, diremmo oggi - aggredita dalla vicina Selinunte, alleata di Siracusa. Venne predisposta una «spedizione punitiva» contro la potente città della Magna Grecia. Il comando dei marine ateniesi fu affidato a Nicia, generale abile e prudente, che pose Siracusa sotto assedio. Per un po’ la città resse all’urto, grazie alla sua complessa collocazione sul mare e ai consigli di Alcibiade che, sentendosi tradito da Atene, aveva finito per tradire la sua stessa patria. Poi, quando le cose si misero davvero male, i siracusani chiesero aiuto agli spartani, che non se lo fecero ripetere due volte. Col loro arrivo la situazione si rovesciò di colpo e, saggiamente, Nicia decise la ritirata. Meglio una sconfitta che la perdita dell’armata, pensò. Così, la sera del 27 agosto 413 a.C. ordinò alle sue truppe di imbarcarsi per tornare a casa. Ma proprio quella notte la Luna entrò in eclisse. Segno infausto, sentenziarono gli auguri. Il pio Nicia rimise allora i suoi soldati a terra, condannandoli all’inevitabile massacro. Lui stesso perse la vita, prigioniero e schiavo, nelle latomie della città siciliana. Fu l’inizio della fine per l’età dell’oro di Atene: una grande svolta della storia, propiziata da un gioco della Luna.Più fortuna ebbe Colombo in occasione dell’eclissi di luna del 29 febbraio 1504. Il grande ammiraglio era al suo quarto e ultimo viaggio nelle Indie occidentali. I cattolicissimi sovrani di Spagna gli stavano voltando le spalle, e la natura stessa non gli era più amica. Una tempesta al largo della Giamaica aveva colpito la sua flotta danneggiando seriamente i legni. Arenato sulla spiaggia di una baia dell’isola, stava tentando di riparare i danni. Gli servivano legno e cibo, perché ormai le scorte si erano consumate, ma gli indigeni si rifiutavano di collaborare. I monili luccicanti offerti in cambio di cibo non funzionavano più. Colombo giocò allora d’astuzia. Aveva portato con sé le Ephemerides dell’astronomo tedesco Regiomontano, fresche di stampa.Consultandole, apprese che la notte del 29 febbraio (il 1504 fu un anno bisestile) si sarebbe verificata un’eclissi totale di luna. Convocati allora i capi tribù, li minaccio di far sparire la Luna e …mantenne la parola. In preda al terrore, gli ingenui selvaggi si precipitarono a servirlo come un dio. Come dire, il fine giustifica i mezzi.E stasera? Per grazia di Dio non ci sono guerre, le “navi” sono tutte intere e nessuno ci nega il pane. Godiamoci allora l’eclissi, consapevoli che assieme a noi la vedranno anche quei disperati che anche stanotte tenteranno di attraversare il mare nostrum. Speriamo che una buona sorte li faccia approdare nella «terra promessa», quale che sia, sani e salvi.