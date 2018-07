La luna rossa per l'eclissi più lunga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti al buio per un’ora e 43 minuti: l’eclisse di Luna più lunga del secolo. Paura? Mistero. Di certo, mentre noi umani del terzo millennio, stasera, staremo tutti con il naso all’insù per osservare l’amato satellite oscurarsi e poi tornare appieno alla sua luce, gli uomini primitivi temevano le eclissi come la peste perché le ritenevano foriere di problemi e sventure, quindi spesso evitavano di guardarle. Ma noi, grazie a Dio, in materia non ci facciamo mancare nulla, quindi forse possiamo stare tranquilli.L’intero fenomeno - dall’entrata della Luna fino alla sua totale uscita dal cono d’ombra della Terra - durerà complessivamente 3 ore e 55 minuti, dalle 19.14 fino all’1.28 di stanotte. Inizialmente l’oscuramento del satellite sarà solo parziale (dalle 20.24 ora italiana). Alle 21.30 l’inizio dell’eclissi totale (perché tra i corpi celesti è quasi perfetto). Buio totale alle 22.22; l’eclissi totale terminerà alle 00.19, lasciando spazio alla penombra, che finirà appunto all’1.28.Il fenomeno, già abbastanza suggestivo di suo, sarà ulteriormente amplificato, dal punto di vista visivo, dalla presenza di Marte, pianeta rosso che, trovandosi nel segno dell’Acquario, sarà congiunto proprio alla Luna piena (e dunque opposto al Sole, che in questi giorni occupa il segno del Leone). E siccome anche il nostro satellite si staglierà rosseggiante nel cielo per effetto dell’eclissi – donde l’appellativo “Luna di sangue” - vedremo in conclusione ben due sfere accese nel cielo sopra di noi. Salvo nuvole, ovviamente.Insomma, imperdibile. Volendo rimanere a casa, l’evento si può osservare comodamente in streaming un po’ ovunque, per esempio su http://www.meteoweb.eu. Certo, dal vivo sarà un’altra cosa. Il Centro Ricerche Astronomiche Amatoriali di Lecce propone ad esempio l’osservazione diretta a Torre Lapillo, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Porto Cesareo: alle 20.30 seminario sulle eclissi, alle 21 “giro” tra le costellazioni e poi linea allo spettacolo. Si guarda l’eclissi anche presso la cooperativa agricola “Karadrà” di Cutrofiano, al Parco Sidereus di Salve (con prenotazione obbligatoria su www.Astronomi.Cast.it/iscrizione, info 349.8470776) e a Casarano presso il parco astronomico “San Lorenzo”, dalle 20 in poi (info e prenotazioni 328.8356836). Si praticherà bhakti yoga con mantra e canti indiani anche al Lido Ponticello di San Cataldo, dalle 20 alle 22; graditi strumenti musicali, candele, teli da bagno, costume e vettovaglie (offerta libera). Il gruppo “I like trekking” partirà invece alle 20 dal ponte del lago Alimini Grande, vicino Otranto, per arrivare ai villaggi di Serra Alimini; richiesti scarpe da ginnastica e torcia. “Salento Faber” percorrerà invece la litoranea da Sant’Andrea ad Alimini, poi osserverà il cielo e si rifocillerà con frisellata e bagno rigenerante.A Ostuni, invece, l’eclissi sarà lo sfondo di “That’s Amore”, evento enogastronomico con birra, vino e canzoni napoletane itineranti dei “Pummarola sound”. A Torre Guaceto, presso il “PortoGuaceto agri-beach”, passeggiata invece con osservazione e “pucciaredde” e birra a cura dell’associazione “La Pucciaredda Sanvitese” (prenotazione obbligatoria al 331. 9277579); “Om Chanting” al (buio) di luna a cura del “Giardino di Cecyntè“, “per la pace nel mondo, per la pace interiore”, infine, anche sulla litoranea Campomarino-Torre Ovo (Taranto); offerta libera, 338.1218128.