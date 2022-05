Dramma al largo di Bari, affonda un rimorchiatore: cinque morti, due pugliesi. Salvo il comandante

Cinque morti e un superstite: è questo il bilancio della tragedia consumatasi al largo della costa pugliese. Un rimorchiatore è affondato, a 50 miglia dal litorale di Bari, in acque internazionali di competenza croata.

Il comandante, 63enne siciliano, è l'unico sopravvissuto ed è attualmente ricoverato nell'ospedale Di Venere di Bari. Gli altri cinque componenti dell'equipaggio che erano a bordo, due pugliesi - uno di Bari e un altro di Molfetta - due marchigiani e un tunisino, sono stati individuati in mare dopo ore di ricerche e quattro già recuperati. I loro corpi nelle prossime ore saranno trasportati da una motovedetta della Guardia Costiera nel porto di Bari. In serata arriverà a Bari anche il pontone che era agganciato al rimorchiatore. Il mezzo affondato, partito da Ancona e diretto in Albania, stava trainando il pontone che nel porto di Durazzo doveva essere impiegato per lavori marittimi. Dopo l'affondamento, un altro rimorchiatore che era in zona ha recuperato il pontone alla deriva ed è ora in viaggio verso le coste pugliesi. Gli 11 a bordo sono in buone condizioni e sono, oltre al comandante superstite, gli unici testimoni oculari del naufragio.

Sul posto, per i soccorsi e le ricerche dei dispersi, sono al lavoro mezzi militari e civili: motovedette della Guardia Costiera barese e croate, cinque velivoli di Aeronautica militare, Marina e Guardia costiera italiana e croata, e cinque navi sono state dirottate sul posto.

«I croati ci stanno aiutando nelle attività di ricerca. Speriamo che qualcuno sia ancora vivo, ma la preoccupazione è per il recupero - dichiara il comandante della Capitaneria di Porto Vincenzo Leone - , quando scendono già con la nave che affonda. Una volta scesi, con queste condizioni meteo e un fondale di 1000 metri il recupero può essere difficile. La quinta persona individuata faceva parte dell'equipaggio, abbiamo concluso le attività e recuperato tutti quanti si trovavano a bordo del rimorchiatore».

Inchiesta

Intanto la Procura di Bari ha aperto un'inchiesta, mentre la Capitaneria di Porto di Bari sta verificando anche l'eventuale inquinamento del mare dove è affondato il rimorchiatore, a circa 50 miglia dalla costa barese, in acque internazionali. «Il rimorchiatore ha a bordo casse di combustibile piene - ha detto l'ammiraglio Vincenzo Leone, comandante regionale Guardia Costiera Puglia - e speriamo che alla tragedia delle persone non si aggiunga anche una emergenza di inquinamento ambientale». Il tratto di mare dove è affondato il rimorchiatore ha una profondità di circa mille metri, quindi recuperare il relitto sarà molto difficile.

I componenti dell'equipaggio non avrebbero avuto neanche il tempo di dare l'allarme. L'allarme dell'affondamento, infatti, è arrivato intorno alle 21 di ieri dal motopontone che l'imbarcazione affondata doveva rimorchiare. Sulle cause dell'affondamento, «repentino», spiega l'ammiraglio Vincenzo Leone, comandante regionale Guardia Costiera Puglia, «speriamo di avere qualche elemento in più nel momento in cui riusciremo ad ascoltare con maggiore serenità il comandante che al momento è l'unico sopravvissuto dell'equipaggio di sei persone». Anche le 11 persone a bordo del motopontone saranno ascoltate quando arriveranno a Bari «verosimilmente nella sera di oggi».

Il rimorchiatore era partito da Ancona ed era diretto in Albania, a Durazzo, dove avrebbe dovuto rimorchiare un pontone. Al momento dell'affondamento, le cui cause ancora non si conoscono, si è sganciato il cavo di rimorchio e il pontone si trova ora alla deriva al largo di Bari con 11 persone a bordo. In suo soccorso si sta dirigendo un altro rimorchiatore. «Da questa notte - fa sapere la Capitaneria di Porto - i familiari dell'equipaggio del rimorchiatore sono assistiti presso gli Uffici della Direzione Marittima».

Il segnale di allarme



Nella serata di ieri, la Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma ha ricevuto un segnale di allarme cospas-sarsat dal quale si è appreso che un rimorchiatore di bandiera italiana - il Franco P, impegnato nel rimorchio di un pontone nella tratta Ancona-Durazzo - stava affondando a 53 miglia al traverso del porto di Bari, al limite tra le acque di responsabilità SAR italiane e croate.

Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi con l’invio di mezzi SAR e messaggi di allerta diretti a tutte le navi presenti in zona allo scopo di farle dirigere sul punto dell’affondamento.