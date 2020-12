Dpcm Natale, quando parlerà Conte. Il decreto stasera o domattina: «Sarà valido fino all'Epifania»

Nuovo dpcm di Natale, quando parlerà Giuseppe Conte ? Con ogni probabilità il presidente del Consiglio dovrebbe intervenire in conferenza stampa domani, nel pomeriggio o in serata, per illustrare le nuove misure del dpcm che regolamenterà le feste natalizie. Questa sera in Consiglio dei ministri è in programma un nuovo confronto sulle misure anti- coronavirus che entreranno a far parte del testo che verrà chiuso tra stasera e domattina, e sarà inviato alle Regioni per eventuali rilievi.

Il dpcm dovrebbe essere appunto firmato domani da Conte, che dovrebbe tenere una conferenza stampa nel tardo pomeriggio o nella prima serata di domani per informare l'opinione pubblica sulle decisioni assunte dal Governo. Il nuovo dpcm dovrebbe entrare in vigore a partire da giovedì 4 dicembre e dovrebbe disciplinare in particolare la possibilità di disporre limitazioni della circolazione tra le Regioni.

Inoltre dovrebbe estendere la durata dei dpcm: finora i decreti del presidente del Consiglio hanno coperto un arco temporale di 30 giorni al massimo: il dpcm in preparazione dovrebbe però riguardare tutte le festività natalizie, almeno fino all'Epifania. Per questo motivo si sta dunque valutando se per legge stabilire che i dpcm abbiano durata massima di 45, 50 o 60 giorni.

Il testo tradurrà in norma le misure illustrate oggi alle Camere dal ministro della Salute Roberto Speranza. Raccolti, nella giornata di domani, i rilievi delle Regioni, il governo dovrebbe fare un'ultima messa a punto della bozza, perché Conte la possa firmare nel pomeriggio e il testo possa essere pubblicato in Gazzetta ufficiale in serata o comunque entro la mezzanotte. C'è attesa soprattutto per le norme che regolamenteranno gli spostamenti tra le regioni (con il tema dei ricongiungimenti familiari), le eventuali riaperture dei ristoranti e i ritrovi nelle case private, soprattutto per il giorno di Natale. Per sapere che feste natalizie vivremo, non ci resta che attendere.

