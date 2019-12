Roma, donna militare si toglie la vita con la pistola d'ordinanza nella metro Flaminio: aveva 30 anni

Una militare donna dell'Esercito è stata trovata morta, uccisa da un colpo di pistola, nei bagni della stazione Flaminio della metro A di Roma. Inutili i soccorsi. La militare era in servizio operativo su Roma e si sarebbe uccisa con l'arma in dotazione. Secondo le prime informazioni, aveva iniziato il suo turno alle 7 e alle 8:40 si è tolta la vita.

La donna aveva 30 anni ed era in servizio nel reparto Genio di Piacenza. La ragazza, a quanto apprende l'Adnkronos, era nell'Esercito da 5 anni e in servizio in Strade Sicure dall'estate scorsa.

Militare suicida a Palazzo Grazioli, l'Esercito: «Motivi sentimentali»

La stazione Flaminio è stata chiusa per permettere l'intervento delle forze dell'ordine. I treni al momento transitano senza fermarsi.



​Scale metro A, flop collaudi: Barberini non apre a Natale

#info #atac - Metro A - chiusa stazione Flaminio, i treni transitano senza fermarsi utilizzare stazioni Spagna o Lepanto (intervento forze dell'Ordine) #roma — infoatac (@InfoAtac) December 17, 2019

Ultimo aggiornamento: 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA