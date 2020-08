Dj morta, trovati resti e maglietta: «Al 99% è Gioele». Serve il test del dna

«Appureremo anche questo ma a me in questo momento non interessa chi lo abbia cercato o trovato, l'importante è averlo trovato. Noi abbiamo sempre detto che tutto conduceva a questo posto è abbiamo detto che dovevamo insistere nella ricerca. Non ci interessa chi lo ha trovato». Lo ha detto il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo dopo il ritrovamento dei resti umani del bambino rispondendo alla domanda dell'Adnkronos sul perché fosse stato un volontario a trovare il corpo nonostante le ricerche di decine di soccorritori professionisti. «Vi garantisco che la condizione dei luoghi è difficile», dice ancora Cavallo.