Digiuno intermittente, a che ora iniziarlo per migliorare il metabolismo. Il dietologo: «Allunga la vita ma non è per tutti»

Digiuno intermittente sì, ma non per tutti. Il professor Nicola Sorrentino, dietologo e direttore di Iulm Food Academy mette in guardia sui pericoli di un regime alimentare «efficace nella perdita di peso» e nel «miglioramento del metabolismo» ma troppo spesso adottato senza la consulenza di un medico.

«Il digiuno è una pratica molto antica - spiega Sorrentino - che può apportare diversi benefici tra i quali il fenomeno dell'autofagia cellulare con conseguente aumento delle difese immunitarie. Ma non dimentichiamo che per essere efficace nella perdita del peso deve essere accompagnato da una dieta ipocalorica e non può essere adottato da diverse tipologie di pazienti».