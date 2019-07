Dieta, tagliare 300 calorie al giorno fa bene al cuore: anche negli adulti in forma

, risultati interessanti da uno studio su The Lancet Diabetes & Endocrinology, che evidenziano come, quando si tratta di ridurre il rischio dicome il diabete e gli, c'è sempre spazio per miglioramenti. ​Tagliare 300 calorie al giorno, anche negli adulti in buona forma fisica, protegge il cuore e fa star bene in. Lo studio ha coinvolto 218 adulti e mirava a valutare l'effetto del ridurre l'assunzione di calorie sul metabolismo.

Podcast: William Kraus talks with The Lancet Diabetes & Endocrinology about how #calorie restriction can reduce #cardiometabolic risk even in young, healthy, non-obese adults Listen: https://t.co/GWDpSBE5Il Read study: https://t.co/RpLfyuNVzN pic.twitter.com/K2zuDVpN1x