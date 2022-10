Dieta, a cena se mangi a quest'ora ingrassi subito: lo rivela uno studio statunitense

Cenare alle 17? Può sembrare un'idea strana ma un nuovo studio pubblicato dal Brigham and Women's Hospital di Boston (Stati Uniti) sulla rivista Cell Metabolism la sostiene. Nel dettaglio i ricercatori hanno provato che concentrare tutti i pasti della giornata nell'arco di 10 ore sia più salutare e aiuti addirittura a ridurre il proprio peso corporeo e la massa grassa.

Chi mangia più tardi è più affamato e brucia meno calorie

Secondo lo studio i partecipanti che hanno consumato i pasti quattro ore più tardi erano più affamati, bruciavano calorie a un ritmo più lento e mostravano cambiamenti nel corpo che promuovevano la crescita del grasso. I ricercatori hanno fatto in modo che 16 pazienti in sovrappeso consumassero gli stessi cibi in orari diversi: uno con i pasti all'inizio della giornata e l'altro circa quattro ore dopo. Ad esempio, ogni partecipante al primo gruppo alle 9, alle 13 e alle 17 e ogni partecipante dell'altro gruppo alle 13, alle 17 e alle 21.

Coloro che hanno preso parte allo studio hanno registrato il livello di appetito e i ricercatori hanno raccolto campioni di sangue, livelli di temperatura corporea e dispendio energetico e in alcuni casi campioni di tessuto adiposo corporeo.

Quando i partecipanti allo studio hanno mangiato più tardi nel corso della giornata, avevano livelli più bassi dell'ormone leptina, indicatore della sazietà, e livelli più che raddoppiati di fame. Test genetici hanno anche suggerito che vi è una crescita del grasso accompagnata da un'alimentazione in orari più tardi della giornata. Questa abitudine ha poi comportato il fatto che si bruciassero circa 60 calorie in meno.