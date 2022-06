Dieta macrobiotica, il menù del regime allunga-vita amato dallo star system: da Madonna e Scarlett Johansson, tutti la seguono

«L'estate che cerchi non è lontana» e come dar torto a J-Ax e Fedez viste le temperature. Il caldo ci sta avvisando come un campanello: la prova costume è vicina. È ora di spiaggia, spritz e sole, ma anche di rimettersi i costumi da bagno, e qui potrebbe nascere il problema. Dimagrire, tonificare ed essere pronti al lettino con un'alimentazione sana è quello di cui abbiamo bisogno. E oggi vogliamo proporre un regime alimentare che è un vero e proprio stile di vita, amato dalle star: la Dieta Macrobiotica. E l'attenzione è tutta su cosa si porta in tavola sia per la forma fisica che per la salute mentale. E il risultato è assicurato: si perdono almeno 3 chili in pochi giorni.

Dieta Macrobiotica, il regime amato dalle star di Hollywood

Madonna è l'icona di questa dieta, perché Miss Ciccone non ha nessuna intenzione di invecchiare. Criticata ormai molto spesso per i suoi ritocchini di medicina e chirurgia estetica (che ostenta piuttosto che nascondere) la cantante è una vera fan di questo schema alimentare, che in realtà è un vero e proprio stile di vita. Seguita da uno chef giapponese la popstar segue la dieta macrobiota o dieta della lunga vita, mangiando quotidionamente cereali e alimenti integrali accompagnati da abbondanti verdure. Il programma macrobiotico sdogana vegetali e prodotti biologici, di stagione, non raffinati e locali. Inoltre segue con intelligenza le esigenze nutrizionali dell'organismo di stagione in stagione: in inverno le preparazioni saranno più ricche, in estate prevarranno cotture e condimenti light. Niente finisce sul banco degli imputati nel regime macrobiotico.

Ma non solo Madonna non può piu' farne a meno, anche Scarlett Johansson ormai segue la dieta macrobiotica come unico regime alimentare per la vita, traendone benefici per la pelle, i capelli, l’umore, il tono muscolare e la salute generale, oltre che benefici strettamente dimagranti.

Curiosità

Non possiamo certamente definirla una neonata delle diete, ma è un regime alimentare che si porta avanti da millenni presso alcune culture orientali e nelle ultime decadi aveva già convertito lo star system internazionale pur essendo approdata in Occidente verso i primi del Novecento: John Lennon ad esempio seguiva una dieta macrobiotica.

Le origini del regime alimentare

La dieta allunga vita è nata in Giappone, ideata da George Ohasawa, e si basa sul principio dell'equilibrio fisico ed emozionale attraverso l'alimentazione. Come già detto si basa su un vero e proprio stile di vita, lo scopo è quello di spingere la persona che sceglie questo regime alimentare a mettersi in contatto con la natura che lo circonda.

I principi della macrobiotica

Il nostro nutrimento secondo i principi della macrobiotica deve tendere all’equilibrio di due forze contrastanti, lo Yin e lo Yang, con cui vengono classificati anche gli alimenti (alimenti acidi/alcalini). Gli alimenti yang sono in genere di origine animale e vengono consumati nelle zone con temperature piu' basse. La dieta macrobiotica che persegue l'equilibrio tra yin e yang, dove per yin si intendono i cibi acidi e per yang i cibi alcalini; tra questi, si distingue una terza categoria detta di cibi "naturalmente bilanciati". Cibi yin-acidi: latte e derivati, frutta, tè, zucchero, miele, bevande alcoliche; alcuni frutti tropicali: banane, mango, kiwi, papaia, ananas, anguria, prugna; alcuni ortaggi come patate, melanzane, pomodori; aglio, barbabietole, pane bianco, salsicce, carne bovina, uova *, vongole, vitamina C, spezie, prodotti alimentari trasformati, alimenti conservati, coloranti o chimici Cibi yang-alcalini: sale, pollo, pesce, uova *, ortaggi, alghe ecc. Cibi bilanciati: cereali, legumi, semi oleosi.

I divieti

La dieta macrobiotica abolisce i cibi sofisticati e predilige alimenti di produzione naturale; ripudia lo zucchero ed i dolci, promuove la frutta e gli ortaggi ad eccezione dei pomodori, delle patate e delle melanzane. Predilige i prodotti della pesca alla carne, sconsiglia di eccedere con: il latte ed i derivati, le spezie, il sale di terra ed il caffè (sostituito da altre bevande). Fondamentale per seguire questo stile alimentare curare anche la masticazione al fine di garantire l'efficacia digestiva e l'appagamento gustativo.

Uno dei vantaggi di questa dieta è senz'altro l'elevato apporto di cibi liquidi o brodosi che induce una riduzione del fabbisogno d'acqua e favorisce l'assorbimento dei soluti di cottura. La dieta allunga vita apporta una percentuale proteica piuttosto buona ma in prevalenza di origine vegetale; l'introito di carboidrati garantisce la copertura del fabbisogno energetico e predilige gli alimenti non raffinati contenenti fibra alimentare.

Difficoltà e benefici

Fare una dieta macrobiotica non è proprio facile, perché mentre (ad esempio) la Ciccone ha uno chef che le prepara i piatti per un "comune mortale" portare in tavola i civi richiesti da questo regime alimentare potrebbe essere complicato (visti gli ingredienti richiesti), ma nulla è impossibile. Non è certo una dieta che si sceglie solo per dimagrire (nonostante i chili che si perdano sia tanti) quanto piuttosto per i benefici cha ha sulla salute e sull'invecchiamento.

Ma ora entriamo nel dettaglio di quello che è un regime che ci stravolgerà la vita, il menù tipo ricordando sempre che prima di inziare qualsiasi dieta è sempre meglio consultare il proprio medico

Giorno 1

Colazione: 60 gr riso integrale bollito non condito

Spuntino: 10 gr noci

Pranzo: 100 gr fagioli lessati, 50 gr pane bianco e 200 gr alga wakame

Merenda: 10 gr mandorle

Cena: 30 gr riso integrale, 200 gr petto di pollo, 200 gr zucchine con buccia e 25 gr di pane bianco

Giorno 2

Colazione: 60 gr riso integrale bollito

Spuntino: 10 gr pinoli

Pranzo: 80 gr soia secca bollita, 200 gr di finocchi, 50 gr pane bianco

Merenda: 10 gr nocciole

Cena: 30 gr riso integrale, 200 gr di merluzzo al vapore, 200 gr di carote e 25 gr di pane bianco

Giorno 3

Colazione: 60 gr riso bollito

Spuntino: 10 gr pistacchi

Pranzo: 100 gr ceci bolliti, 200 gr spinaci e 50 gr pane bianco

Merenda: 10 gr noci pecan

Cena: 30 gr riso integrale, 200 gr tofu, 200 gr mela con buccia e 25 gr pane bianco

Giorno 4

Colazione: 60 gr riso integrale

Merenda: 10 gr noci secche

Pranzo: 100 gr lenticchie bollite, 200 gr alga wakame, 50 gr pane bianco

Spuntino: 10 gr mandorle

Cena: 30 gr riso bollito, 250 gr spigola al vapore, 200 gr funghi, 25 gr pane bianco

Giorno 5

Colazione: 60 gr riso bollito

Merenda: 10 gr pinoli

Pranzo: 80 gr di soia bollita, 200 gr finocchio, 50 gr pane bianco

Spuntino: 10 gr nocciole

Cena: 30 gr riso integrale, 100 gr temeph (il cugino meno famoso del tofu per chi non lo conosce), 200 gr carote, 25 gr pane bianco

Giorno 6

Colazione: 60 gr riso integrale

Merenda: 10 gr pistacchi

Pranzo: 100 gr ceci bolliti, 200 gr spinaci, 50 gr pane bianco

Spuntino: 10 gr noci pecan

Cena: 30 gr riso integrale, 250 gr orata al vapore, 25 gr pane bianco e 200 gr pera con buccia

Giorno 7

Colazione: 60 gr riso integrale

Merenda: 10 gr noci secche

Pranzo: 100 gr fagioli bolliti, 200 gr alga wakame, 50 gr pane bianco

Merenda: 10 gr mandorle

Cena: 30 gr riso integrale, 200 gr tofu, 200 gr arance, 25 gr pane bianco