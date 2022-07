Diamante rosa da 170 carati ritrovato in Angola: il più grande scoperto degli ultimi 300 anni

Un raro diamante rosa è stato trovato in Angola. La preziosa pietra potrebbe essere la più grande mai scoperta negli ultimi tre secoli. Questo secondo quanto riferito dall'azienda australiana protagonista della scoperta, la "Lucapa Diamond Company". La pietra da 170 carati è stata estratta dalla miniera alluvionale di Lulo, nella provincia di Lunda Nord in Angola, da qui il nome "Lulo Rose". L'annuncio è stato dato questa mattina dall'azienda australiana e i suoi partner, Endiama EP e Rosas & Petalas, in comunicato congiunto.

Il gioiello da record sarà venduto attraverso un'asta internazionale gestita dalla società statale angolana per il commercio di diamanti, Sodiam. I diamanti colorati, che sono molto più rari dei classici che siamo abituati a vedere, hanno raggiunto prezzi da record negli ultimi anni. Il diamante blu Cullinan di De Beers, uno dei più rari al mondo è stato venduto all'asta per circa 57,5 ​​milioni di dollari da Sotheby's a Hong Kong lo scorso 27 aprile.