Alessandro Di Battista, morta la madre: domani i funerali. Di Maio: M5S ti manda tanta forza

È venuta a mancare la madre di Alessandro Di Battista. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti all'esponente M5S, che, su Facebook, ringraziando per la vicinanza, comunica che i funerali si terranno domani mattina a Roma, presso la chiesa di Santa Chiara in piazza dei Giuochi Delfici.

Ha scritto Di Maio: «Conosco Alessandro dal primo giorno che ho messo piede a Roma da parlamentare. È un combattente che non molla mai. E sono sicuro che in questi momenti starà trovando le forze per prendersi cura di tutta la sua famiglia sconvolta dalla morte della cara Maria Grazia, sua madre. Una persona che non mancava mai di incoraggiarci e spronarci ad andare avanti, anche nei momenti più difficili. Caro Alessandro, tutto il MoVimento ti abbraccia e ti manda tanta forza».

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA