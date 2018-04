Il caso della Senatrice M5S Deledda: in malattia per un anno guarisce appena candidata

“Chiedete agli specialisti cosa vuole dire uscire dal burnout. Ci ho messo un anno a ricostruire il mio io”. E arriva il marito della sen. Bogo Deledda a picchiare il nostro operatore, facendolo cadere a terra #LeIene pic.twitter.com/nl2rM9sJCE — Le Iene (@redazioneiene) 8 aprile 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA