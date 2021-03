Decreto Sostegno, reddito emergenza: fino a 840 euro per altri tre mesi. Ecco a chi spetta e come richiederlo

Arriva il via libera ufficiale dal Decreto Sostegni al rinnovo per il 2021 del Reddito di Emergenza (REm). Il primo provvedimento economico anti-Covid del governo Draghi prevede dunque una nuova tranche pari a tre mensilità, marzo, aprile e maggio grazie a un finanziamento complessivo di 1,5 miliardi. Si andrà da un minimo di 1.200 euro (tre mensilità da 400 euro) fino ad un massimo di 2.400 euro (maggiorato per le famiglie che hanno un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati